قومي المرأة بالشرقية يستخرج 6 آلاف بطاقة رقم قومي مجانًا للسيدات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المرأة شريك أساسي وقاسم مشترك مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع، وتعمل على خلق بيئة متوازنة لتحقيق التنمية الشاملة بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المرأة تمثل الأداة الداعمة والقوة المساندة لتقدم ونهوض البلاد لمساهمتها عبر فترات زمنية بعيدة في العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأدبي.

كما أشاد المحافظ بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتحفيزهن وتشجيعهن على المشاركة الجادة والفاعلة في القضايا التي تمس الوطن لبناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها مؤكدًا ان الدولة تسعى لوضع البرامج اللازمة لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية وتهيئة المناخ المناسب أمام السيدات الجادات لإقامة مشروعات صغيرة توفر لهن حياة كريمة وتساعدهن على الانخراط في الحياة الاقتصادية.

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ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة تعدد وتنوع انشطة الفرع في شتى المجالات السياسية و الإقتصادية والإجتماعية و القانونية ومعالجتها للقضايا و الظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون و التنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة من الجمعيات الأهلية – جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر – المديريات الخدمية و المراكز و المدن – النقابات المهنية – الهيئة العامة لمحو الأمية – المجلس القومي للسكان ، مشيرة إلى أن الفرع إستطاع في الفترة من يناير 2020 حتى ديسمبر 2020 أن يحقق تقدمًا ملموسًا للمرأة لتمكينها سياسيًا إيمانا بأهمية دورها في الحياة السياسية وتوسيع دائرة المشاركة لتحقيق الأمن و الاستقرار للمجتمع ، فقد قام الفرع بتنفيذ حملة ( صوتك لمصر بكرة ) وتنظيم 14 ندوة بمختلف قرى ومراكز المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة في ( انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب ) التي شهدتها البلاد مؤخرًا بحضور و مشاركة ( 636 ) سيدة و رجل ، كما تم تنفيذ حملة لطرق الأبواب بالقرى و الكفور استهدفت توعية (591875 ) سيدة و رجل للنزول والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية لتمكين المرأة من المشاركة وممارسة حقوقها السياسية وذلك بمشاركة الرائدات الريفيات.

وأوضحت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة أن المجلس استطاع أن يمكن المرأة اقتصاديًا وذلك من خلال تمويل 4015 مشروع للسيدات بإجمالي 88 مليون و300 ألف جنيه، وتنظيم 28 معرض لمنتجات نوادي المرأة من مشغولات يدوية وإكسسوارات ومنتجات جلدية وتطريز وكروشيه وتريكو وصناعات غذائية بسيطة، وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة والشباب والرياضة وجمعية رجال الأعمال.

ولمد مظلة الحماية الاجتماعية للسيدات الأكثر احتياجًا ورعاية المرأة المعيلة ، أكدت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة أن الفرع قام باستخراج عدد (6000) بطاقة رقم قومي مجانًا للفتيات والسيدات من خلال مشروع بطاقتك حقوقك ، وإلغاء الغرامات للمتأخرات عن استخراجها ، كما قام المجلس بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وديوان عام المحافظة والاوقاف لتوزيع 2290 كرتونة سلع مواد غذائية و 300 كجم لحوم اضاحي علي السيدات الأكثر احتياجا ً والمتضررات من جائحة كورونا , كما تم صرف مبلغ 500 جنيه علي 3 شهور للسيدات الأكثر فقرا بالتعاون مع مديرية القوي العاملة لعدد 37 سيدة.

ولتوفير رعاية صحية وعلاجية للمرأة الشرقاوية قام فرع المجلس القومي للمرأة بالمشاركة في تنفيذ 10قوافل صحة إنجابية بالعاشر من رمضان بالتعاون مع مديريتي الصحة والشباب والرياضة والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتوقيع الكشف الطبي على السيدات والأطفال مع توفير أدوية مجانية لهم لتحقيق الاستفادة لعدد 8850 مستفيدة.

كما قام الفرع بتنفيذ عدد 42 ندوة توعوية عن المشكلة السكانية وأثرها على الفرد والمجتمع وأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل استهدفت 3800 سيدة ورجل , وكذلك المشاركة في المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية المجانية بخدمات تنظيم الاسرة بحملة ( حقك تنظمي ) إستهدفت 12600 سيدة. ندوة بعنوان كوني بهية بالتعاون مع مستشفى بهية لأورام الثدي لتوعية السيدات بمخاطر سرطان الثدي وأعراضه وكيفية الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر.

أوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن مكتب الشكاوى استقبل 118 شكوى وتم حلها باعتبار أن المكتب يمثل أحد آليات المجلس لتعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها وحل المشكلات التي تواجهها.

كما قام الفرع بتنفيذ 18 ندوة عن مخاطر تلوث البيئة و 4 ندوات عن مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي و 7 ندوات عن أسباب ارتفاع نسب الطلاق بهدف رفع الوعي لدي المرأة والحفاظ علي استقرار المجتمع .

وفي مجال مناهضة العنف ضد المرأة أضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية ان الفرع قام بتنفيذ عدد 47 ندوة عن مناهضة ختان الاناث بالإضافة الي تنفيذ 64 ندوة للتوعية بالتغيرات التي تحدث خلال فتره المراهقة ومخاطر زواج القاصرات واهمية فحص المقبلين علي الزواج , حيث استهدفت ما يقارب من 5100 سيدة وفتاه بالإضافة إلى تنفيذ حملات طرق الأبواب ( احميها من الختان) بمختلف قري ومراكز المحافظة حيث تم توعية 6850 سيدة ورجل وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية للوصول الي مجتمع مثالي.

كما قام الفرع بفتح 21 فصل يقوم بالتدريس فيه متطوعات بنظام التعاقد الحر بإجمالي 115 دارسة كما يتم عمل اكتتاب فوري اثناء القوافل الطبية للحصول على شهادات محو الامية بالإضافة الي دورة الدليل الاجرائي لمعلمي تعليم الكبار بحضور 20 معلمة وذلك في اطار الدور الذي يقوم به الفرع مشاركةً في تنفيذ خطة محافظة الشرقية لمحو الأمية وتعليم الكبار.