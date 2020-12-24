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رياضة

الأهلي: نتيحة المسحة الطبية الجديدة لموسيماني لم تظهر بعد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:21 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد اجري المسحة الطبية منذ قليل في إحدي المتشفيات الخاصة التي تم عزله بها.


وقالت مصدر بالجهاز الطبي للأهلي أن موسيماني يخضع للعزل قبل ايام ولكن نتيجة المسحة التي أجرائها اليوم ستظهر نتيجتها مساءًا أو صباح غد.


وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة قد ذكر بيتسو موسيماني سوف يخضع لمسحة جديدة خلال الساعات المقبلة وعلى ضوء نتيجتها يتحدد موعد عودته لقيادة تدريبات الفريق والتواجد في المباريات الرسمية.

وأكد مدير الكرة أن آخر مسحة أجراها موسيماني، جاءت نتيجتها إيجابية، ويخضع للعلاج وفقًا للبرنامج الطبي الخاص بوزارة الصحة.

وأوضح عبدالحفيظ، أن موسيماني على تواصل دائم مع الجهاز المعاون له، وعقد جلسة فيديو كونفرانس مع معاونيه أثناء وجود الفريق في النيجر لوضع البرنامج التدريبي وخطة اللعب.

وكانت بعثة الأهلي قد عادت إلى القاهرة فجر اليوم بعد رحلة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات ونصف.

وحقق الأهلي الفوز على سونيديب بطل النيجر بهدف نظيف في مباراة الذهاب بدور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا، فيما يبدأ للفريق استعداداته خلال المرحلة المقبلة لمواجهات الدوري الممتاز.

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