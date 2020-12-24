أضرار غير متوقعة لاستخدام مكواة فرد الشعر

ما يحافظ على رطوبة شعرك هو استخدام المنتجات الطبيعية، لذلك، عندما تفرط في استخدام تلك المكواة المسطحة والمنتجات الكيميائية ، فإنها تسرق الزيت من شعرك، وتجعل خصلاته جافة، ويمكن أن يؤدي إلى تقليل مرونة الشعر وتقصفه في النهاية، لذلك نقترح إذا كنت تمارس استخدام الأجهزة الكهربائية يوميًا، فربما تستخدمها في غضون أيام ، وهذا أيضًا مع درجة حرارة يمكن التحكم فيها.



