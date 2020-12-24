أضرار غير متوقعة لاستخدام مكواة فرد الشعر

تصنع أغلب مكاوي فرد الشعر من السيراميك، لأن هذه المادة تسخن بشكل متساوٍ، ما يسبب ضررًا أقل لبصيلات الشعر، وتصدر بعض مكاوي التمليس أيونات سالبة تساعد الجسم على إطلاق العناصر الغذائية الصحية على طول جذع الشعر.
وكشف موقع "modernmom" أبرز اضرار مكواة فرد الشعركالآتي..
العيب الأساسي لاستخدام مكواة الفرد هو أنه مع الاستخدام المتكرر ، يمكن أن يجف الشعر ويصبح هشًا ويتضرر، ويمكن أن تفقد لمعانها وتبدو باهتة وغير صحية، قد يؤدي الاستخدام المتكرر إلى نهايات متقصفة، وقد يتعرض الأشخاص ذوو الشعر الكثيف والمجعد إلى مزيد من التلف لشعرهم لأن فرده يستغرق وقتًا أطول، ومع ذلك، يمكن التخفيف من بعض الأضرار والآثار السلبية لاستخدام مكواة فرد الشعر باستخدام رذاذ الحماية من الحرارة.
ما يحافظ على رطوبة شعرك هو استخدام المنتجات الطبيعية، لذلك، عندما تفرط في استخدام تلك المكواة المسطحة والمنتجات الكيميائية ، فإنها تسرق الزيت من شعرك، وتجعل خصلاته جافة، ويمكن أن يؤدي إلى تقليل مرونة الشعر وتقصفه في النهاية، لذلك نقترح إذا كنت تمارس استخدام الأجهزة الكهربائية يوميًا، فربما تستخدمها في غضون أيام ، وهذا أيضًا مع درجة حرارة يمكن التحكم فيها.
كما إن الإفراط في استخدام الحديد المسطح أو أي عامل تسخين آخر يمكن أن يسلب شعرك من الزيت، وتجدر إلى أن الزيوت التي تشكل طبقة خارجية حول خصلات شعرك وفروة رأسك تضمن لمعانًا ، لكن الحرارة يمكن أن تؤدي إلى جفاف الشعر مما يؤدي إلى مزيد من البهتان.