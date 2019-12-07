حواء مبتغلبش.. فتاة فقدت مكواة الشعر الخاصة بها فقامت بتلك الحيلة.. صور

بعض النساء لا تغلب في ابتكار حيل جديدة فور وقوعها في أزمة ما أو مشكلة قد تسبب لها أي عقبات، سرعة التصرف واستخدام الموارد البسيطة من صفات كثير من النساء.



وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، تعطلت مكواة الشعر الخاصة بتمويج الشعر لدى إحدى الفتيات، وكانت على موعد على العشاء مع صديقها فقررت أن تحل تلك الأزمة سريعا.



فقامت بتسخين المكواة الخاصة بفرد شعرها بدرجة حرارة كبيرة، وأحضرت قطعة حديدية رفيعة وقامت بتسخينها جيدا وبدأت تلف خصلات شعرها عليها.



حصلت الفتاة على شعر مموج كما كانت تريد بالشكل المضبوط التي كانت تريده، وعادت من موعدها سعيدة بما قامت به ونشرت صورها على صفحتها الشخصية على فيس بوك لتشارك أصدقاءها الإنجاز الذي قامت به.