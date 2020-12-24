مستشفيات عزل للأطفال.. التعليم العالي تعلن الطوارئ لمواجهة كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك تنسيقا تاما بين وزارة الصحة والتعليم العالي لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن مستشفيات التعليم العالى على اتم استعداد لاستقبال الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك مستشفيات عزل مخصصة لاستقبال الأطفال.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سي، ببرنامج " اليوم " تقديم الإعلامية سارة حازم، أن السلالات الجديدة تصيب الأطفال، ولذلك تم تجهيز أماكن لهم، مؤكدا أن هناك أطفالا لا تظهر عليهم أى أعرض وتم تجهيز أماكن لهم.



