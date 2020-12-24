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مستشفيات عزل للأطفال.. التعليم العالي تعلن الطوارئ لمواجهة كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:53 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
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البهي عمرو
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك تنسيقا تاما بين وزارة الصحة والتعليم العالي لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن مستشفيات التعليم العالى على اتم استعداد لاستقبال الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك مستشفيات عزل مخصصة لاستقبال الأطفال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سي، ببرنامج " اليوم " تقديم الإعلامية سارة حازم، أن السلالات الجديدة تصيب الأطفال، ولذلك تم تجهيز أماكن لهم، مؤكدا أن هناك أطفالا لا تظهر عليهم أى أعرض وتم تجهيز أماكن لهم.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار أن عدد المستشفيات الجامعية 115 مستشفى، ومن المتوقع زيادتها؛ بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بزيادة السعة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية التي تستقبل مرضى فيروس كورونا.

وتابع أن هناك مستشفيات لدى وزارة التعليم العالي مخصصة بالكامل لاستقبال مرضى فيروس كورونا، مثل مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومستشفى الباطنة، في جامعتي القاهرة وعين شمس، فضلا عن المستشفى الميداني، ومستشفى العبور التخصصي، ومستشفى الشهيد أحمد شوقي.

وأوضح عبدالغفار، أن المستشفيات الجامعية المحولة لمستشفيات عزل مجهزة بأفضل الاستعدادات لاستقبال مرضى كورونا، مؤكدًا أن الكثافات في الأقسام الداخلية قليلة ولا تتجاوز 20%، وهذا لأن الجميع أصبح يتجه إلى العزل المنزلي في الحالات البسيطة.

وتابع عبد الغفار: "قمنا بدراسة التطورات التي حدثت على الفيروس خلال الأسابيع الماضية والدراسات المصرية لهذه التحورات تؤكد أن فيروس كورونا له قدرة أكبر على الارتباط بالخلايا، وبالتالي انتشاره أوسع وليس له تأثير أشد من الموجة الأولى"
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