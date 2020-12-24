تغذية 3 قارات.. رئيس الوزراء يتابع مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار.





وخلال الاجتماع، قدم وزير الكهرباء عرضًا بعدد مشروعات الربط الكهربائى القائمة، والجارى تنفيذها، فضلًا عن الأخرى الجارى دراستها، مشيرًا إلى أن ما تتمتع به مصر من موقع جغرافى متميز يجعلها مركزًا محوريًا للربط الكهربائى بين القارات الثلاث.





واستعرض الدكتور محمد شاكر عددًا من المقترحات الخاصة بتنفيذ الربط الكهربائى الثلاثي المصري الأردني العراقي، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على دفع آفاق التعاون بين الاشقاء فى كل من الأردن والعراق فى مختلف المجالات إلى مجالات أرحب، ومن بينها ما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة، لافتًا فى هذا الصدد إلى خط الربط الكهربائى المصرى/ الأردنى، والذى تم تدشينه منذ 1999، بجهد 400 كيلو فولت، وبقدرة تصل إلى 500 ميجاوات.





وتناول الوزير موقف خط الربط الكهربائي مع السودان، موضحًا أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من الخط فى أبريل الماضى، وذلك لنقل قدرة تصل لـ 80 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه من المقرر لخط الربط الوصول إلى جهد 500 كيلو فولت لنقل قدرات كهربائية تصل إلى 600 ميجاوات أو أكثر، وذلك عند اتمام المرحلة الثالثة منه.





وحول خط الربط مع الجانب الليبى الذى تم تدشينه منذ عام 1998، أشار الوزير إلى أنه يتم نقل قدرات تصل إلي 100 ميجاوات للجانب الليبي علي جهد 220 ك.ف، منوهًا إلى أنه تم زيادة القدرة في يناير 2020 لتصبح 150 ميجاوات وذلك بناء على طلب الجانب الليبي.





وتطرق وزير الكهرباء خلال الاجتماع إلى المقترحات الخاصة بمشروعات الربط الكهربائى مع أوروبا، وما يتعلق بتأمين التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء.