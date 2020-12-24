ما هي سندات وأذون الخزانة.. ولماذا تلجأ الحكومة لطرحها؟

لجأت مصر خلال السنوات القليلة الماضية إلى طرح عدد من أذون الخزانة وسندات الخزانة، الأمر الذي جعله مصطلحا منتشرا، ولكن العديد ليس لديهم علم بمعنى أذون الخزانة والسندات ولماذا تلجأ الحكومات إليها.. لذلك يقدم "صدى البلد"، في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن أذون الخزانة.

ماذا تعني أذون الخزانة؟

أذونات الخزينة هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز أذونات الخزانة مقارنة مع سندات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الأسمية، لا تحمل سعر فائدة محدد.

كيف يتم بيع أذون الخزانة؟

يعرض البنك المركزي في الدولة المصدرة للأذون على المستثمرين الذين هم في العادة من المؤسسات المالية الكبيرة، كالبنوك التجارية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرهم من المتاجرين بتلك الأدوات المالية عن طريق المزاد، ويتم بيعها لمن يقدم أعلى سعر ثم الأقل حتى يتم تغطية كامل قيمة العطاء الحالية.

لماذا تلجأ الحكومة لبيع أذون الخزانة؟

تلجأ الحكومة إلى بيع أذون الخزانة من أجل توفير التمويل اللازم لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة إحدى الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة.

الفرق بين أذون الخزانة وسندات الخزانة؟

سندات الخزانة هي عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما، أما أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة.

وكان البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، أعلن اليوم الاثنين، طرح سندات خزانة بقيمة 1.2 مليار جنيه، الأولى بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 500 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.