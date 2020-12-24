ما هي سندات وأذون الخزانة.. ولماذا تلجأ الحكومة لطرحها؟

لجأت مصر خلال السنوات القليلة الماضية إلى طرح عدد من أذون الخزانة وسندات الخزانة، الأمر الذي جعله مصطلحا منتشرا، ولكن العديد ليس لديهم علم بمعنى أذون الخزانة والسندات ولماذا تلجأ الحكومات إليها.. لذلك يقدم "صدى البلد"، في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن أذون الخزانة.
وكان البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، أعلن اليوم الاثنين، طرح سندات خزانة بقيمة 1.2 مليار جنيه، الأولى بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 500 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
- ماذا تعني أذون الخزانة؟
- كيف يتم بيع أذون الخزانة؟
- لماذا تلجأ الحكومة لبيع أذون الخزانة؟
- الفرق بين أذون الخزانة وسندات الخزانة؟
وكان البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، أعلن اليوم الاثنين، طرح سندات خزانة بقيمة 1.2 مليار جنيه، الأولى بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 500 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.