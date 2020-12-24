أشجار الكريسماس وأضواء الميلاد تكسو الكاتدرائية الأسقفية قبل قداس العيد

تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب





من المنتظر أن تبدأ صلوات قداس عيد الميلاد المجيد في الثامنة مساء اليوم، بعد أن تدق أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات حيث تحتفل الكنيسة بالعيد وفقا للتقويم الغربي.





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الجدير بالذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.





وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.





ويترأس الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في الثامنة مساء اليوم الخميس قداس عيد الميلاد المجيد حيث تتبع الكنيسة التقويم الغربي.





وأعلنت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم، أن ترتيبات قداس العيد هذا العام تراعي الظروف والاشتراطات الصحية التي خلفها وباء كورونا مشيرة إلى تخصيص قاعة جانبية مزودة بشاشة عرض في مبنى إداري داخل كاتدرائية جميع القديسين وذلك لنقل صلوات القداس مباشرة بالشكل الذي يسمح بتوفير مساحات أكبر للتباعد الاجتماعي.





وشددت الكنيسة في بيانها على ضرورة إبراز دعوات دخول القداس على البوابات والالتزام بارتداء الكمامات والاستجابة لتعليمات المنظمين من أجل الحفاظ على صحة المصلين.





فيما عملت الكاتدرائية على تطهير بواباتها ومقاعدها وكافة أبوابها قبل قداس اليوم وذلك للحفاظ على صحة المصلين.





واستقبل رئيس الأساقفة المطران نيقولاوس هنري سفير الفاتيكان بمصر، اليوم، الأنبا عمانوئيل عياد، مطران الأقصر للأقباط الكاثوليك، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.





ودار الحديث حول أهمية وغنى التراث القبطي في الأزمنة الطقسية المختلفة وأيضًا عن أهمية إعلان قديسين محليين حيث هناك أشخاص عديدين تتسم حياتهم بالتقوى والقداسة.





كما التقى مطران الأقصر للكاثوليك، المطران كلاوديو لوراتي، النائب الرسولي لللاتين في مصر، حيث قدم له التهنئة بالسيامة الأسقفية وتبادلا التهاني بأعياد الميلاد المجيدة.