وزيرا الأوقاف المصري والسوداني يزوران الكنيسة المعلقة بمصر القديمة

زار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبرفقته نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح والوفد المرافق له، مساء امس الكنيسة المعلقة بمصر القديمة.





وكان في استقبال الدكتور محمد مختار جمعة والشيخ نصر الدين مفرح نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، حيث استمعا إلى شرح مفصل عن تاريخ الكنيسة الأثرى، وفي ختام الجولة تم التقاط الصور التذكارية داخل الكنيسة.





أقرأ أيضا ..









واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح أمس بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وبرفقته وزير الأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح ، والدكتور عبدالرحيم آدم سليمان رئيس مجمع الفقه السوداني، والسفير محمد إلياس سفير السودان بالقاهرة.





ودار أثناء اللقاء حوارًا حول جهود السودان لمحاربة التطرف والتشدد، وحرص قداسة البابا على تهنئتهم برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأيضًا بالقيادة الجديدة للسودان، والخطوات الجادة التي تقوم بها في تقوية العلاقات التاريخية بين مصر والسودان.





وعلم موقع "صدى البلد" الإخباري، أن هناك اتجاها قويًا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإلغاء الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، والمقرر له مساء السادس من يناير وإقامة القداس الإلهي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني واقتصار الصلوات على الآباء الأساقفة وعدد محدود من الشمامسة والرهبان.





ومن المنتظر أن تعلن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرارها بعدم وجود أي استقبالات رسمية بالمقر البابوي صباح يوم العيد، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة حفاظا على أبنائها من خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع إعلان عدد من الدول وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا.





وسبق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن أعلنت نهاية شهر نوفمبر الماضي في بيان لها ، أنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنبًا للتجمعات، وحمايةً لأبنائنا وللمجتمع، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الأحباء الآباء الكهنة والشعب تقرر العمل بما يلي بكنائس القاهرة والإسكندرية اعتبارًا من يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 ولمدة شهر وهو ما يعني أن احتفالات قداس عيد الميلاد المقرر له 6 يناير والاحتفالات الرسمية والاستقبالات المقررة في 7 يناير تدخل في الفترة الزمنية التى يتم فيها الإجراءات الاحترازية الجديدة، وهو ما يؤكد أيضا صعوبة إقامة القداسات والاحتفالات كما هو متبع في الأعياد السابقة.



