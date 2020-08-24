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أخبار البلد

لمناقشة موعد انعقاد المجمع المقدس.. البابا تواضروس يجتمع مع الأنبا دانيال والأنبا يوليوس

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:58 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم، صاحبي النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات من بينها، الاقتراحات المقدمة من بعض أحبار الكنيسة، بخصوص موعد انعقاد المجمع المقدس المقبل، والإعداد للسيامات الأسقفية، إلى جانب عدة موضوعات أخرى تخص ترتيبات الخدمة في الفترة المقبلة.
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وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني في وقت سابق اليوم التعزية للأب القمص أنجيلوس إسحق سكرتير قداسته السابق، في نياحة نجله الشماس كيرلس، الذي رقد في الرب في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين الماضي، بعد صراعٍ طويل مع المرض. وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسة القديس مار مرقس، ببوسطن.

صلى صلوات التجنيز من أحبار الكنيسة صاحبا النيافة الأنبا بطرس الأسقف العام والأنبا ديفيد أسقف نيويورك ونيو إنجلاند والأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وميريلاند وديلاوير ووست فرجينيا، وعدد من الآباء الكهنة.

وتم خلال الصلاة بث مقطع فيديو مسجل عزَّى خلاله قداسة البابا تواضروس الثاني أسرة الشماس المتنيح. كما تم بث كلمتي تعزية مماثلتين لصاحبي النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا أشعياء مطران طهطا وجهينة.

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