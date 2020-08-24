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أخبار البلد

الأنبا مارتيروس يفتتح بيت «تي أورو» للمؤتمرات في الخطاطبة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:34 م
الأنبا مارتيروس أسقف
الأنبا مارتيروس أسقف مناطق شرق السكة الحديد
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سامح سلام
افتتح نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة اليوم، الإثنين، بيت "تي أورو" (الملكة) بالخطاطبة، التابع لكنيسة السيدة العذراء بمنطقة أرض الشركة، بسعة ٤٥٠ فردا.

وتم تجهيز "تي أورو" بمنطقة الخطاطبة ليحتضن الأنشطة الخدمية بكافة نوعياتها ومستوياتها السنية، وهو معد حاليًا لاستضافة مؤتمرات اليوم الواحد، ويتوفر به إلى جانب القاعات مناطق خضراء مفتوحة وملاعب لممارسة الرياضة، وصالة ألعاب.

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وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عودة الصلوات يوم الجمعة اعتبارا من ١١ سبتمبر المقبل. 

وأقرت الكنيسة العودة إلى إقامة القداسات يوم الجمعة من كل أسبوع بنفس النظام المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد المسموح له بالمشاركة ابتداءً من الجمعة ١ توت ١٧٣٧ للشهداء الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٠، مع ضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيانات المشار إليها آنفًا.

ويسمح بفتح دور الحضانة التابعة للكنائس بنسبة ٥٠٪ ، مع تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الوقائية، مع استمرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية والخدمية، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.
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