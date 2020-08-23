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أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية: عودة صلوات يوم الجمعة وفتح الحضانات بنسبة 50%

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:06 م
صدى البلد
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سامح سلام
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عودة الصلوات يوم الجمعة اعتبارا من ١١ سبتمبر المقبل.


وقال البيان الصادر اليوم من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إلحاقًا لما صدر من بيانات سابقة، بخصوص الفتح التدريجي للكنائس تقرر ما يلي:
 

العودة إلى إقامة القداسات يوم الجمعة من كل أسبوع بنفس النظام المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد المسموح له بالمشاركة وذلك ابتداءً من الجمعة ١ توت ١٧٣٧ للشهداء الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٠، مع ضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيانات المشار إليها آنفًا.


ويسمح بفتح دور الحضانة التابعة للكنائس بنسبة ٥٠٪ ، مع تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الوقائية، مع استمرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية والخدمية، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.


كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أهدى شحنة إغاثة للشعب اللبناني الشقيق، تضم  ١٢ طنا من المواد الغدائية والمستلزمات الطبية، من خلال أسرة أبناء مارمرقس.


وأرسلت الكنيسة الأرثوذكسية شحنة الإغاثة عبر مجلس كنائس الشرق الأوسط بلبنان. وحملتها طائرات عسكرية مصرية إلى مطار بيروت.


وتأتى شحنة الإغاثة للشعب اللبناني،  مساهمةً من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في معالجة الآثار السلبية والأضرار التي خلفها الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري.
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