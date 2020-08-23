ضبط قطع أثرية وملابس عسكرية وطائرة تجسس مهربة مع راكب في مطار القاهرة.. صور

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، محاولة تهريب أسلحة بيضاء ، وسيف أثري من العصر الأموي ، وقطع أثرية من عصور مختلفة ، وملابس عسكرية ، ومخدرات ، وطائرة تجسس ، أخفاها راكب أمريكي من أصل مصري داخل حقائبه فور وصوله من أمريكا عبر ألمانيا لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه .





أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب طائرة لوفتهانزا ، اشتبه كل من حسين هيكل نائب مدير الادارة بالجمارك وسامح زاهر مأمور الجمرك في راكب أمريكي من أصل مصري قادم من فرانسيسكو الأمريكية ترانزيت فرانكفورت.





وقام يوسف المنشاوي مأمور الفحص بالأشعة بالكشف علي حقائبه تبين انها تحوي كمية كبيرة من الاجسام الغريبة مختلفة الاحجام ، قرر كل من أحمد سيد واحمد الدلهماوي ومديري الحركة بالجمارك تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب ضمت كل من وائل عيد ونجاح لطفي مأموري الجمارك ، عثرت معه علي 44 قطعة أثرية من عصور مختلفة ، 17 قطعة سلاح ابيض مختلفة الاحجام ، و 7 قطع ملابس عسكرية ، 134.8 جرام مخدرات (حشيش وماريجوانا) .



