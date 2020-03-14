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حوادث

الداخلية: هبوط أرضى على الدائري الإقليمي بعد بوابات الخطاطبة.. صور

السبت 14/مارس/2020 - 08:28 م
هبوط أرضى على الدائري
هبوط أرضى على الدائري الأقليمي
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن وجود هبوط أرضى على الطريق الدائري الإقليمي بعد بوابات الخطاطبة.

قالت الادارة، انه تم رصد هبوط أرضي علي طريق الدائري الإقليمي بعد بوابات الخطاطبة أقصي اليمين بمسافة ١٠ كيلو قبل كوبري الرومي القادم من الصحراوي اتجاه الزراعي.

وتابعت الادارة ان الهبوط بعمق ٢٠ مترا.

وتم تعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية والمساعدات الفنية لإرشاد قائدي السيارات والتنسيق مع الجهات المعنية لإصلاح الهبوط

قامت الادارة العامة للمرور برسائة اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور بالتواجد المروري والدفع بسيارات الاغاثة المرورية والأقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع ادارات المرور علي مستوي الجمهورية الدفع بالخدمات والسيارات والأوناش.

وتهيب الادارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الاغاثة علي كافة الطرق السريعة ويتم الاتصال علي رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠
الداخلية: هبوط أرضى على الدائري الإقليمي بعد بوابات الخطاطبة.. صور
الداخلية: هبوط أرضى على الدائري الإقليمي بعد بوابات الخطاطبة.. صور
الداخلية: هبوط أرضى على الدائري الإقليمي بعد بوابات الخطاطبة.. صور
الداخلية: هبوط أرضى على الدائري الإقليمي بعد بوابات الخطاطبة.. صور
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