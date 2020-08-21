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أخبار البلد

الأنبا مارتيروس يترأس قداس تذكار نياحة الأرشيدياكون حبيب جرجس بكنيسة العذراء مهمشة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:47 م
نيافة الأنبا مارتيروس
نيافة الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد
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سامح سلام
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد نياحة الرائد والمعلم القديس حبيب جرجس مؤسس مدارس الأحد، وقائد النهضة التعليمية بالكنيسة القبطية في النصف الأول من القرن العشرين.

وأقيم بهذه المناسبة أيضًا القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة مهمشة، التابعة لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، حيث يوجد بها المزار الذي يحوي جسد القديس وبعض من مقتنياته. 

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وتولى خدمة القداس نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام للقطاع، وشاركه عدد من الآباء الكهنة وبعض الشمامسة، دون حضور شعبي لتجنب التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد، وعقب انتهاء القداس توجه الحضور إلى المزار لنوال بركة القديس صاحب الذكرى.

وتنيح الأرشيدياكون حبيب جرجس عشية عيد السيدة العذراء عام ١٩٥١ م عن عمر ناهز ٧٥ سنة، حيث ولد عام ١٨٧٦ م وكرس حياته للنهوض بالتعليم الكنسي حيث أنشأ العديد من الجمعيات وشجع الجمعيات التي كانت قائمة وقتها على التعليم والخدمة، وأسس مدارس الأحد عام ١٩١٨ م وأخرج للكنيسة جيلًا من الخدام المتعلمين قادوا الكنيسة من بعده.

صلى نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، القداس الإلهي، بمناسبة عيد السيدة العذراء، بكنيسة الشهيد مارجرجس بقرية صهرجت الكبرى، بمشاركة محدودة من الآباء الكهنة والشمامسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.
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