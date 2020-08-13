الأنبا مارتيروس يكرم أوائل الثانوية العامة بكنائس شرق السكة الحديد

كرم نيافة الأنبا مارتيروس، الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد، الأوائل من طلبة وطالبات الثانوية العامة ، على تميزهم الدراسي وتشجيعا لهم لاستكمال مسيرتهم الدراسية في باقي سنوات دراستهم.





وكرم قطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة الحاصلين على مجموع ٩٠ ٪ من طلبة وطالبات الثانوية العامة من أبناء كنائس المنطقة.





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وقام نيافة الأنبا مارتيروس أسقف عام قطاع كنائس شرق السكة الحديد، بتكريم اوائل الثانوية في اللقاء الذي عقد بكنيسة الشهيد مارجرجس بأرض الجنينة، مؤكدا أهمية التفوق الدراسي ليكون الشخص داخل مجتمعه صورة محبوبة للمسيح وقدوة حسنة لكل من يتعامل منه.





من ناحية أخرى، ينظم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع جمعية الفن للتنمية، برنامج "قادة المستقبل"، المعسكر التدريبي الذي يتضمن عددًا من الورش للشباب بين ١٨ و٢٥ سنة.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن المعسكر يقدم ينعقد بين يومي الأول والسادس من سبتمبر المقبل، عبر الإنترنت، ورشًا لتعليم مهارات القيادة، والتصوير، وكتابة السيناريو، والإخراج، والمونتاچ.



