AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأنبا مارتيروس يكرم أوائل الثانوية العامة بكنائس شرق السكة الحديد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:44 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام
كرم نيافة الأنبا مارتيروس، الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد، الأوائل من طلبة وطالبات الثانوية العامة، على تميزهم الدراسي وتشجيعا لهم لاستكمال مسيرتهم الدراسية في باقي سنوات دراستهم. 

وكرم قطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة  الحاصلين على مجموع ٩٠ ٪ من طلبة وطالبات الثانوية العامة من أبناء كنائس المنطقة.

أقرأ أيضا .. 


وقام نيافة الأنبا مارتيروس أسقف عام قطاع كنائس شرق السكة الحديد، بتكريم اوائل الثانوية في اللقاء الذي عقد بكنيسة الشهيد مارجرجس بأرض الجنينة، مؤكدا أهمية التفوق الدراسي ليكون الشخص داخل مجتمعه صورة محبوبة للمسيح وقدوة حسنة لكل من يتعامل منه.

من ناحية أخرى، ينظم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع جمعية الفن للتنمية، برنامج "قادة المستقبل"، المعسكر التدريبي الذي يتضمن عددًا من الورش للشباب بين ١٨ و٢٥ سنة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن المعسكر يقدم ينعقد بين يومي الأول والسادس من سبتمبر المقبل، عبر الإنترنت، ورشًا لتعليم مهارات القيادة، والتصوير، وكتابة السيناريو، والإخراج، والمونتاچ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأنبا مارتيروس ناصحا أولياء أمور طلاب الثانوية العامة: اهدأوا يهدأ أولادكم

الأنبا مارتيروس يعلن الإجراءات الاحترازية للصلاة بكنيسة العذراء مريم بمهمشة

أونلاين.. المركز الإعلامي للكنيسة ينظم ورشا تدريبية في فنون القيادة وصناعة الأفلام

المركز الإعلامي للكنيسة ينظم وِرَشًا للقيادة وصناعة الأفلام

ترشيحاتنا

بعد 3 أيام من وفاة حفناوي.. اليوتيوبر خالد جاد يصاب بجلطة ونقله للمستشفى.. صور

سعر صفقة رمضان صبحي خيالي.. مجاهد: المال يكسب.. ونجم الزمالك: مبالغ فيه

دوري أبطال أفريقيا.. انتفاضة الرجاء تهدد حلم الزمالك التاريخي

طبيب مصري بموسكو يكشف التفاصيل الكاملة لعقار كورونا الروسي.. فيديو

الزواج على 3 مراحل.. عادات غريبة داخل قبيلة كالينجين الأفريقية.. صور

حريق بعدة منازل بقنا يتسبب في إصابة 10 أشخاص باختناق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد استخدام الفازلين قبل العلاقة الزوجية

زوج يضع تمثالا بالحجم الطبيعي لشريكة حياته بالمنزل.. اعرف الحكاية

تقى من 4 أمراض وتزيد الخصوبة .. ماذا يحدث بعد عمليات شفط الدهون