AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

غدا.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد السيدة العذراء مريم

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:24 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
Advertisements
سامح سلام
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا السبت بتذكار إصعاد جسد السيدة العذراء مريم، وهو العيد الذى يسبقه فترة من الصوم تبلغ 15 يوما، حيث أقيمت القداسات في مختلف الكنائس مع اتخاذ الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وخلال السنوات الماضية، كانت الليلة الأخيرة من صوم السيدة العذراء والتى تسبق عيدها يتم الاحتفال في كل الكنائس حتى الصباح مع ترديد التسابيح والتماجيد الخاصة بهذه المناسبة، مع عمل دورة لأيقونة السيدة العذراء بحضور المحتفلين والأباء الكهنة والشمامسة، إلا أن جائحة كورونا منعت مثل هذه التجمعات.
أقرأ أيضا .. 


واعتادت الكنائس خلال مدة الصوم في السنوات الماضية تنظيم نهضات روحية يتم خلالها تقديم الترانيم والألحان إلى جانب إقامة القداسات اليومية خلال فترة الصوم، إلا أن جائحة كورونا جعلت العديد من الكنائس تبث الكلمات الروحية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. 

ويتميز صوم السيدة العذراء بانقطاع الأقباط خلاله عن تناول اللحوم أو أي منتجات حيوانية وداجنية مع الاكتفاء بتناول الأسماك والمنتجات النباتية، وخلال الليلة الأخيرة من الصوم تشهد الكنائس إقامة ما يسمي بالدورة أو "الزفة" والتي تشهد خروج الشمامسة حاملين أيقونة كبيرة للسيدة العذراء وأمامهم أطفال يلبسون ملابس الشمامسة البيضاء ابتهاجا بهذه المناسبة وكعادة سنوية تدخل الفرحة والبهجة في قلوب الجميع . 

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الحادي والعشرين من أغسطس بتذكار نياحة القديس الارشيدياكون حبيب جرجس، مؤسس مدارس الأحد والكلية الاكليريكية، وتم الاعتراف بقداسته في جلسة المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني ويوجد جسده بكنيسة السيدة العذراء مهمشة بالشرابية إلى جانب وجود متحف لعدد من مقتنياته بالكنيسة ذاتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤسس مدارس الأحد والكلية الإكليريكية.. الكنيسة تحتفل بتذكار قداسة الأرشيدياكون حبيب جرجس

لمدة 15 يوما .. الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ غدا صوم السيدة العذراء

البابا تواضروس يستقبل أسقف ايبارشية وسط الجيزة بالمقر البابوي

الكنيسة الأرثوذكسية تختتم صوم السيدة العذراء مريم غدا

ترشيحاتنا

أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع.. الوزراء يرد

ميكروباص غرق باللي فيه.. كوارث متتالية لمعديات الموت بالبحيرة.. فيديو

استدرجها بكيس شيبسي و بسكوت.. مسن يحاول اغتصاب طفلة بالبحيرة ووالدتها تستغيث..فيديو

بسبب موقفها من بائع التين الشوكي.. هالة سرحان تثير غضب متابعيها

بقيمة 6 جنيهات.. انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 21-8-2020

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

AdvertisementS

رعب في الأهلي قبل قمة الزمالك

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٢١-٨-٢٠٢٠

رئيس الأسقفية يدعو قادة الكنائس الأنجليكانية في العالم للصلاة من أجل حل أزمة سد النهضة

بعد وقف إطلاق النار.. مستشار ليبي يكشف أسرار التحول فى موقف السراج

حكاية طالب رفضته تربية رياضية كفر الشيخ بسبب شكله .. أحمد عمر : مليش ذنب .. وعميد الكلية : هيكون مبدع في مكان تاني

بعد آيا صوفيا.. أردوغان يأمر بتحويل كنيسة شورا البيزنطية الأرثوذكسية إلى مسجد

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

صفعة لأردوغان.. حكومة السراج تعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا وتدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة

إسرائيل تشتعل.. 12 صاروخا و49 حريقا وإصابة منزل في سديروت

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

للمسافرين من القاهرة إلى الإمارات.. مصر للطيران تعلن قرارات جديدة حول الدخول

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بروج أحمر.. لقاء الخميسي تتألق بإطلالة جذابة

بملابس كاجوال.. درة تستعرض أناقتها على إنستجرام