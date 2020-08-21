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أخبار البلد

إعفاء الأطفال.. مصر تحظر دخول جميع القادمين من الخارج بدون تحليل كورونا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:23 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلن المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أنه تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى مطارات مصر دون ان يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل ٧٢ ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني، إنه على جميع شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية العلم أن القرار اعتبارًا من 1 سبتمبر وإلي حين إصدار تعليمات أخرى، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

 وتنوه وزارة الطيران المدنى أنه وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من ٦ سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب) معفيين من تقديم شهادة تحليل  الPCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.
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