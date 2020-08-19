متجاهلون كورونا.. الآلاف يحتشدون بدير درنكة في احتفالات صوم السيدة العذراء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا للزحام الشديد بدير السيدة العذراء بجبل درنكه للمشاركة في احتفالات صوم السيدة العذراء دون اتخاذ أي إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا .









وانتشرت صور للزحام الشديد للمشاركة في " الدورة التي يتقدمها الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتجوب دير السيدة العذراء.









وطالب الأنبا يؤانس الحضور بالسير في هدوء وسط هذا الزحام حتى يمر الاحتفال بسلام





اقرأ أيضا :









وكان الأنبا يؤانس فد أعلن في وقت سابق أن احتفالات صوم السيدة العذراء بدير درنكه تختلف هذا العام عن السنوات الماضية بسبب وباء فيروس كورونا الذي في طريقه إلى الانتهاء ونحن نثق في نعمة ربنا انه خلال أيام صوم العذراء سوف تنتهي كورونا من مصر .













وأضاف الأنبا يؤانس انه سوف يتم استقبال عدد محدود يوميا بالدير وتم الاتفاق مع القيادات الأمنية بأسيوط على استقبال حوالي 50 سيارة يوميا كما انه تم تخفيض عدد أفراد فرق الكورال التي كانت تأتي للمشاركة في الاحتفالات من مختلف الكنائس من 120 شخصا في الفريق إلى 12 شخصا فقط في الفريق في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذناها في الدير.













ووجه أسقف أسيوط وتوابعها الشكر إلى القيادات الأمنية بمحافظة أسيوط ، مشيرا إلى انه يتعامل مع القيادات الأمنية منذ 30 عاما ولكن القيادات المتواجدة في هذا الأيام لديهم حس امني شديد ولديهم تخوف على المواطنين ولذلك لا بد من التعاون معهم حرصا على امن وسلامة المواطنين.



