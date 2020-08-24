متواجد في القاهرة لإجراء فحوصات.. إيبارشية البحيرة: حالة الأنبا باخوميوس الصحية مستقرة

أعلنت إيبارشية البحيرة وتوابعها أن الحالة الصحية لنيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية مستقرة.









وذكر بيان صادر اليوم عن الإيبارشية : نود أن نطمئن الأحباء في كافة أنحاء الإيبارشية والكرازة المرقسية، بأن نيافة الأنبا باخوميوس فى حالة صحية مستقرة.









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وتابع البيان أن الأنبا باخوميوس متواجد بالقاهرة لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتحاليل وسوف يعود لمقر إيبارشيته قريبا شاكرين محبتكم واهتمامكم.













وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عودة الصلوات يوم الجمعة اعتبارا من ١١ سبتمبر المقبل.













وأقرت الكنيسة العودة إلى إقامة القداسات يوم الجمعة من كل أسبوع بنفس النظام المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد المسموح له بالمشاركة وذلك ابتداءً من الجمعة ١ توت ١٧٣٧ للشهداء الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٠، مع ضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيانات المشار إليها آنفًا.













ويسمح بفتح دور الحضانة التابعة للكنائس بنسبة ٥٠٪ ، مع تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الوقائية، مع استمرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية والخدمية، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.



