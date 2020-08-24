مياه البحيرة تحصل على شهادة TSM لمحطتي صرف الضهرية وكوم حماده

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن حصول محطتى معالجة صرف صحي "الضهريه - كوم حمادة " في البحيرة على شهادة "TSM" بعد إجراء المراجعات اللازمة لاعتمادها من قبل الجهة المانحة للشهادة.





وأكد أن الشركة تحرص على رفع كفاءة المحطات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





وأوضح " نشأت" أن تأهيل محطة معالجة صرف صحي الضهريه للحصول على الشهادة، جاء ضمن الإجراءات الفنية التي تمت بالمحطة لتنفيذ مجموعة من التعديلات والتجهيزات علما بأن الطاقه التصميمية للمحطه ٦ آلاف م٣/يوم وتخدم قرى الضهريه وكنيسة الضهريه والخوالد بإيتاى البارود.





وكذلك تجديد إعتماد شهادة TSM لمحطة معالجة صرف صحي كوم حماده في مجال إدارة وتشغيل محطات الصرف الصحي ، وهذا ضمن الإجراءات الفنية التي تمت بالمحطة لتنفيذ مجموعة من التعديلات والتجهيزات علما بأن الطاقة التصميمية للمحطه ١٥ ألف م٣/يوم.





واوضح المهندس عامر ابو حلاوه، رئيس قطاع الصرف الصحي، أنه تم تركيب نظام اطفاء ذاتي للوحات الكهرباء وكذلك نظام كاميرات المراقبة بمحطة الضهرية، واستكمال جميع مهمات السلامة والصحة المهنية، لافتًا إلي تدريب المشغلين على نظام التشغيل المثالي، كما تم عمل برامج الصيانة الوقائية للأعطال المفاجأة، وتركيب نظام إطفاء ذاتي باللوحات الكهربائية الخاصة بتشغيل الوحدات، كما تم تركيب أجهزة إنذار حريق بالمبنى الإداري بالمحطة وتركيب كاميرات بجميع مُنشآت المحطة.





وأشار عامر، إلى أن محطة كوم حمادة شهدت تنفيذ خط سيب نهائي جديد بجوار الخط القديم بقطر ٨٠٠ مم تنفيذا ذاتيا، وايضا تم استكمال اجهزة القياس بالمحطة، وجهاز قياس التصرف و جهاز الاكسجين الذائب وتم تركيب جهاز حقن كلور جديد، وتركيب منظومة صيانة وقائية وعلاجية، كما تم تركيب أجهزة إنذار حريق بالمبنى الإداري بالمحطة وتركيب كاميرات بجميع منشآت المحطة.