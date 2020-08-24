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منوعات

بعد انتهاء الفحوصات الطبية.. شابة تتفاجأ بطلب غريب من الممرض

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أصيبت شابة عشرينية بألم بسيط في الرأس ، و نصحها الطبيب بالقيام بفحص طبي شامل والذهاب إلى أقرب معمل للتحاليل لاختبار عينات من دمها . 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الشابة عثرت على رسالة من الممرض الذي سحب منها عينات الدم الاسبوع الماضي عبر حسابها على موقع الصور انستجرام . 

وتفاجأت الشابة برسالة من الممرض ، يذكرها أولا أنه الشاب الذي قابلها أثناء الفحوصات التي قامت بها، وأخبرها أنه معجب بها و يود الخروج معها و الزواج منها . 

وصدمت الفتاة من جرأة الشاب ، و بحثه الغريب عنها على وسائل التواصل الاجتماعي ، و قررت أن تلقنه درس عمره حتى لا يتطفل على أي فتاة مرة آخرى . 

وأرسلت صورة من الرسالة إلى مدير الموارد البشرية في المكان الذي يعمل به الممرض ، و أخبرته أنه يتطفل على العملاء و أخبرها المدير أنه سيتخذ إجراءات ضده قد يصل إلى الفصل عن العمل .
بعد انتهاء الفحوصات الطبية.. شابة تتفاجأ بطلب غريب من الممرض
بعد انتهاء الفحوصات الطبية.. شابة تتفاجأ بطلب غريب من الممرض
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