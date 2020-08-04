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أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يعزي الشعب اللبناني

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:03 م
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء للحكومة والشعب اللبناني في ضحايا الانفجار الذى وقع اليوم.

وجاء في نص برقية التعزية، "بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم بخالص التعزية والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث الانفجار المؤسف الذي وقع اليوم بالعاصمة بيروت".

وأضاف "نصلي إلى الله أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين ويمنح السلام والهدوء للنفوس التي روعها هذا الحادث الأليم وأن يحفظ لبنان الشقيق من كل سوء". 

من جانبه، تواصل غبطةُ البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بغبطة البطريرك الكاردينال بشارة الراعي بطريرك الموارنة للاطمئنان على البلاد وعلى أبنائها.

وعبّر غبطة البطريرك إبراهيم إسحق عن أسفه على هذا الحادث المؤلم، والذي تسبب في كثير من الضحايا والجرحى، وأّنه مُتّحد معه ومع جميع الشعب في الصلاة، من أجل سلام الله يحل في قلوب جميع المتضررين.
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