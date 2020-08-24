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أخبار العالم

بسبب زيادة تفشي كورونا .. الروس يغادرون الولايات المتحدة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:49 ص
طائرة روسية تغادر
طائرة روسية تغادر مطار جون كينيدي
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على صالح
أكد السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن أكثر من 400 روسي، من بينهم 11 رضيعًا، استقلوا رحلة العودة من الولايات المتحدة التي نظمتها روسيا وسط جائحة فيروس كورونا.

وقال السفير الروسي في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، "اليوم، يعود 411 شخصًا إلى روسيا من الولايات المتحدة، بينهم 11 رضيعًا" 

وأضاف "قبل دقائق فقط غادرت الطائرة مطار جون إف كينيدي في نيويورك" 

وتابع أنتونوف ردا على أسئلة الصحفيين التي نشرت على صفحة الفيسبوك الخاصة بالسفارة الروسية على موقع فيسبوك "مثل هذا الوقت العصيب سيكون الوطن".

ووفقًا للسفير، تمكن أكثر من 7000 روسي من العودة إلى ديارهم من الولايات المتحدة وسط الوباء بفضل رحلات العودة إلى الوطن.

وقال أنتونوف للصحفيين "اليوم ، يوجد 31 روسيًا على متن الطائرة كانوا بحاجة إلى عودة عاجلة إلى الوطن"، محددًا أن الركاب على متن الرحلة مما يسمى بـ "القائمة الإنسانية| هم في الغالب من المعاقين وكبار السن.

وفي الأسبوع الماضي، استفاد 375 روسيًا، من بينهم عشرة أطفال، من رحلة العودة إلى الوطن التابعة لشركة طيران إيروفلوت من نيويورك إلى موسكو.
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