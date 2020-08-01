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أخبار البلد

سكرتير المجمع المقدس يقدم أولى حلقات "مطوبة الأجيال.. السيدة العذراء مريم"

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:05 م
الأنبا دانيال أسقف
الأنبا دانيال أسقف المعادى وتوابعها سكرتير المجمع المقدس
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سامح سلام
قدم نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس مساء اليوم أولى حلقات "مطوبة الأجيال.. السيدة العذراء مريم" ، والتى يتم بثها عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال نيافة الأنبا دانيال – خلال الحلقة الأولى-  إنه من ضمن فضائل القديسة العذراء مريم إنها كانت خاضعة لله وللآخرين، وأنها كانت تترك كل امور حياتها لله، وأن ملاك الرب ظهر للقديس يوسف النجار وأخبره أن السيدة العذراء حبلى من الروح القدس.

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وأضاف أن السيدة العذراء مريم كانت مطيعة للقديس يوسف النجار عندما ظهر له الملاك وأمره أن يذهب إلى أرض مصر هربا من بطش هيرودس الملك،  ولم تناقشه أبدا في الأمر، وكذلك على الصليب عندما قال السيد المسيح للقديس يوحنا الحبيب تلميذه هذه أمك وذهبت إلى بيته وعاشت معه.

وتابع قائلا، إن السيدة العذراء كانت خاضعة للأباء الرسل ولم تطلب كرامة او منصب وكانت تشارك معهم في العلية، وما ذكر عن أقوالها في الكتاب المقدس قليل، وكانت تحتفظ بكل التأملات في قلبها، وبصلواتها نطلب أن تطلب من الله عنا أن يرفع عن العالم هذا الوباء. 

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت اليوم السبت عن اجراءات بدء الفتح التدريجي للكنائس بعد توقف بدأ في 21 مارس الماضى، حيث أكدت على ضرورة اتباع كافة الاجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا وأن يتم الالتزام بالتباعد بين الأفراد وأن يتواجد كل شخص في المقعد بشكل منفرد.

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