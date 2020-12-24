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عيد الميلاد المجيد..أساقفة الاسكندرية تشكر الرئيس السيسي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:58 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أسامة علي
وجه المطران منير حنا رئيس أساقفة اقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة، قائلا:" احنا ممتنين جدا للرئيس السيسى والحكومة على ما يحدث من مشاريع لخدمة الأنسان المصرى.

وكشف رئيس أساقفة اقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خلال حواره مع "اكسترا نيوز" ، أن 25% هى نسبة الحاضرين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد داخل الكاتدرائية.

وأكد منير حنا أن الاحتفال بعيد الميلاد داخل الكاتدرائية يشهد الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأضاف رئيس أساقفة اقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الصورة قاتمة حاليا بسبب ظهور سلالات جديدة من كورونا، ونصلى لله شكرا على ما تشهد الدولة المصرية من استقرار أمني، والمشروعات التنموية، والمبادرات الصحية.

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