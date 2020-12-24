عيد الميلاد المجيد..أساقفة الاسكندرية تشكر الرئيس السيسي

وأكد منير حنا أن الاحتفال بعيد الميلاد داخل الكاتدرائية يشهد الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.





وأضاف رئيس أساقفة اقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الصورة قاتمة حاليا بسبب ظهور سلالات جديدة من كورونا، ونصلى لله شكرا على ما تشهد الدولة المصرية من استقرار أمني، والمشروعات التنموية، والمبادرات الصحية.



