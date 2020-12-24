رئيس الزمالك الأبرز.. كورونا يحصد أرواح نجوم الكرة محليا وعربيا وعالميا (تقرير)

ورغم الأرقام الرسمية التي تعلنها السلطات الإيرانية، إلا أن مسؤولين في منظمة الصحة العالمية عبروا عن عدم ارتياحهم للأرقام الرسمية المعلنة وأنها من الأرجح أكثر بخمسة أضعاف مما يتم الإفصاح عنه وتعتبر

إلهام شيخي 22 عاما وهي بطلة في كرة القدم الخماسية أول ضحية لفيروس كورونا في مدينة قم حيث أصبحت بؤرة المرض في البلاد.وبعد محاولات رسمية للادعاء بأن شيخي لا تزال على قيد الحياة إلا أنه تم تداول صورة شاهد قبرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل الحكومة تعود للاعتراف بأنها توفت بسبب فيروس كورونا المستجد.