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رياضة

رئيس الزمالك الأبرز.. كورونا يحصد أرواح نجوم الكرة محليا وعربيا وعالميا (تقرير)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:32 م
المستشار أحمد البكري
المستشار أحمد البكري
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يسرى غازى
يأبي عام 2020 أن ينتهى دون التوقف عن حصاد أرواح نجوم الرياضة وعاد فيروس كورونا ليطل مجددا على ساحة كرة القدم وبقية اللعبات الفردية المحلية والعالمية لتفقد الأوساط الرياضية أرواح اللاعبين والمدربين على مستوى العالم. 

رغم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى يتبعها نجوم الرياضة إلا أن فيروس كورونا لم يكن رحيما بأجساد نجوم الرياضة لتعانق أرواحهم عنان السماء وسط دعوات محبيهم بالرحمة والمغفرة.

صدى البلد ينشر قائمة بنجوم الرياضة محليا وعربيا وعالميا وافتهم المنية جراء الإصابة بفيروس كورونا.

فى مصر  

فى شهر مايو الماضى أعلن نادى بدر الذي يلعب في دوري القسم الثالث بمحافظة البحيرة، وفاة مدرب حراس المرمى محمد عبده غنيمي، متأثرا بإصابته بكورونا.

وقال النادي، في بيان رسمي، إن مدرب حراس مرمى الفريق محمد عبده، توفي إثر إصابته بالوباء.

وخلال شهر أغسطس الماضي توفي صبري عبدالله، سائق حافلة فريق الإسماعيلي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.ونعى مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان وجميع أعضاء المجلس والعاملين بالنادي صبري عبدالله، الموظف بقسم التحركات والذي وافته المنية اليوم.

كما توفي خلال شهر سبتمبر الماضى عزمي مجاهد، لاعب الكرة الطائرة السابق في الزمالك والعضو الأسبق لمجلس إدارة اتحاد الكرة، متأثرا بفيروس كورونا.

وكان نجله أمير عزمي لاعب ومدرب الزمالك السابق، أعلن تدهور حالة عزمي مجاهد بعد صراعه مع فيروس كورونا.

ويعتبر عزمي مجاهد أحد أبرز أساطير مصر في الكرة الطائرة وأحد رموز الرياضة المصرية بمسيرته الطويلة وشارك في الدورات الأولمبية والبطولات الإفريقية وتوج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وحمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.

وخلال شهر ديسمبر الجاري تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة محمد فايز، مدرب فريق دمنهور، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية المصري.فايز تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، بعد خوض إحدى المباريات في دوري الدرجة الثانية المصري، قبل وفاته متأثرا بإصابته.

البداية كانت من مباراة حرس الحدود، في الجولة الأولى من منافسات دوري الدرجة الثانية المصري، حيث شعر بعدها ببعض الآلام، بسبب وقوفه في الملعب رغم سقوط الأمطار.وعلى الرغم من حالة الإرهاق، تولى محمد فايز تدريب فريق دمنهور خلال مباراة مالية كفر الزيات، بالجولة الثانية من المسابقة.

بعد المباراة خضع فايز للفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، حيث جاءت نتيجة العينة إيجابية، ليتغيب عن الفريق في مباراتي أبو قير للأسمدة وسبورتنج وبعد فترة من معاناته من المرض، تُوفي محمد فايز متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوفى صباح اليوم الخميس المستشار أحمد البكري، رئيس نادي الزمالك، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا والتي تعرض لها في الأسبوع الماضي ودخل على أثرها العزل الصحي بمستشفى العجوزة وقال مصدر مطلع إن جميع الأطباء بمستشفى العجوزه بذلوا أقصى ما في وسعهم، من أجل إنقاذ حالته، ولكن تدهورت الحالة سريعا وتسبب فيروس كورونا في إتلاف الجهاز التنفسي وأثر على القلب وبعض الاعضاء الأخرى بالجسم.

وأضاف أن حالته استقرت يومين على أقصى تقدير ثم عادت مرة أخرى التدهور سريعا، وتغلب عليه الفيروس الملعون ليودي بحياته. 

عربيا

خلال شهر فبراير الماضي توفي أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي متأثرا باصابته بفيروس كورونا. راضي كان قد قاد منتخب العراق للمرة الوحيدة إلى نهائيات كأس العالم ونجح بتسجيل الهدف اليتيم لبلاده في بطولة العالم، قبل أن يعتزل ويخوض غمار السياسية.

فى شهر يونيو الماضي أيضا أعلن في العاصمة بغداد عن وفاة علي هادي مدرب منتخب ناشئي العراق السابق لكرة القدم وفريق زاخو عن عمر ناهز 53 عامًا، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويُعدّ هادي من أبرز مدافعي فريق الزوراء أحد أشهر فرق العاصمة، وساهم بحصوله على لقب الدوري في أربع مرات وأعتزل اللعب في نهاية التسعينيات ليتجه إلى عالم التدريب.

فى شهر مارس الماضي توفيت اللاعبة العراقية ميري جراء اصابتها بفيروس كورونا المستجد وميري تلعب كلاعبة محترفة في نادي انطاليا سبور التركي وطلبت اللاعبة قبل وفاتها عبر صفحتها بموقع الانستجرام، الجمهور بالدعاء لها وتذكر اهدافها وانتقلت مع عائلتها من محافظة كركوك الى تركيا حيث بدأت مشوارها الرياضي الاحترافي مع الفريق النسائي لنادي انطاليا سبور التركي.

وفى شهر ديسمبر الجاري توفي مدافع منتخب العراق السابق ومدرب الكرخ أحد الأندية المشاركة في المسابقة المحلية كريم سلمان عن 55 عاما في أحد مستشفيات العاصمة بغداد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ودافع سلمان عن ألوان فريقه الأم الطلبة أحد ابرز أندية العاصمة وأشرف على تدريبه في ما بعد في اكثر من موسم قبل ان يستقر مدربا للكرخ منذ موسمين وبات سلمان رابع لاعب دولي سابق يذهب ضحية هذه الجائحة بعد وفاة كل من احمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي في وقت سابق من هذا العام.

وخلال شهر سبتمبر الماضى وجه فيروس كورونا المستجد ضربة جديدة إلى كرة القدم العراقية، بعدما تسبب في وفاة ناظم شاكر، نجم منتخب أسود الرافدين ومدربه الأسبق، بعد نحو شهر من إصابته بالفيروس.

وأعلنت وكالة الأنباء العراقية أن ناظم شاكر، الذي كان ضمن تشكيلة منتخب العراق في كأس العالم 1986، توفي عن عمر 62 عاما، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الأخيرة عقب إصابته بفيروس كورونا وأضافت أن مدافع فريق القوة الجوية السابق والذي درب منتخب العراق وعدة فرق في بلاده وكذلك في الأردن والإمارات فارق الحياة في مستشفى في أربيل.

وفى شهر اكتوبر الماضى فقدت الساحة الرياضية التونسية مدرب كرة اليد والمدير الفني لأولمبيك سليمان محمد هديدر بعد إصابته بفيروس كورونا.

إفريقيًا 

فى مارس من العام الجاري توفي عبد القادر محمد فرح، لاعب منتخب الصومال السابق، عن عمر يناهز 59 عاما متأثرا بفيروس كورونا وذلك داخل إحدى مستشفيات العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك كما أعلن رئيس الاتحاد الصومالي عبد الغني سعيد.

عالميا 

فى شهر مارس الماضي توفي مدرب إسباني شاب بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، علما أنه كان يعاني سرطان الدم (اللوكيميا).

وأكدت وسائل إعلام محلية أن فرانسسكو غارسيا صاحب الـ21 عاما، مدرب فريق الشباب في نادي أتلتيكو بورتادا ألتا من مدينة ملقا.

كما توفي 11 لاعبا رياضيا في إيران بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وفق بيانات رصدها راديو فردا وشهدت حسابات الاتحادات الرياضية في تطبيق التراسل تيلغرام في البلاد تخليدا لمساهمات رياضيين خلال الأسابيع القليلة الماضية، والذين كانوا يمارسون كرة السلة والملاكمة والجودو وكرة القدم والمصارعة.

ورغم أن المنشورات لم تكن تذكر أسباب وفاتهم، ولكنه من الأرجح أنها ترتبط بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما أحجمت عائلات هؤلاء الرياضيين في الاعتراف علانية بأن موت أبنائهم كان بسبب الفيروس كما لم تذكر وسائل الإعلام المحلية أية أنباء تتعلق بموت هؤلاء الرياضيين على الإطلاق.

ورغم الأرقام الرسمية التي تعلنها السلطات الإيرانية، إلا أن مسؤولين في منظمة الصحة العالمية عبروا عن عدم ارتياحهم للأرقام الرسمية المعلنة وأنها من الأرجح أكثر بخمسة أضعاف مما يتم الإفصاح عنه وتعتبر إلهام شيخي 22 عاما وهي بطلة في كرة القدم الخماسية أول ضحية لفيروس كورونا في مدينة قم حيث أصبحت بؤرة المرض في البلاد.وبعد محاولات رسمية للادعاء بأن شيخي لا تزال على قيد الحياة إلا أنه تم تداول صورة شاهد قبرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل الحكومة تعود للاعتراف بأنها توفت بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن وفاة بينيتو جوانيت حارس المرمى والمدرب السابق لفريق إسبانيول الإسباني، بسبب فيروس كورونا المستجد  في عمر الـ84 عامًا وذكرت إنه عانى مؤخرا بسبب فيروس كورونا وتدهورت حالته الصحية، حيث كان يعاني من سكتة دماغية أيضا في وقت سابق، مما أدى إلى وفاته متأثرا بضعف حالته الصحية بعد ثبون أنه حالة إيجابية لفيروس كورونا.

ولفتت الصحيفة إلى أن بينيتو بدأ كحارس مرمى بدوري الدرجة الأولى مع إسبانيول عام 1960 وقضى خمس سنوات بالنادي الكتالوني قبل اللعب ست سنوات لفريق ديبورتيفو لاكورونا.

وفى شهر مارس الماضى توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لورينزو سانز، يوم السبت، عن 76 عاما متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا وتولى سانز رئاسة نادي ريال مدريد في الفترة الممتدة بين عامي 1995 و2000، عندما تُوّج النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

وفى شهر أبريل الماضى أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء وفاة أسطورة النادي، الغيني ميجيل جونز، والذي لعب في صفوف النادي بالفترة بين عامي 1959 و1967 ولعب جونز الذي فارق الحياة اليوم عن عمر ناهز الـ81 عاما، في صفوف أتلتيكو مدريد لـ8 مواسم، وتوج بالدوري الإسباني مرة واحدة، وبكأس ملك إسبانيا 3 مرات، بالإضافة إلى كأس الكؤوس الأوروبية عام 1962.

وخلال شهر أكتوبر الماضي توفي إنزو توتي والد قائد فريق روما السابق ومنتخب إيطاليا فرانشيسكو توتي، بعد إصابته بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذكرت شبكة "فوتبول إيطاليا" أن إنزو توتي توفى صباح اليوم في مستشفى لازارو سبالانزاني عن عمر يناهز 76 عامًا بسبب فيروس كورونا.

وأعلن نادى ليدز يونايتد الإنجليزي، الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى "تشامبيون شيب"، وفاة أسطورته نورمان هنتر ونجم منتخب إنجلترا السابق، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصيب أسطورة ليدز يونايتد نورمان هنتر صاحب الـ 76 عامًا الذي كان ضمن منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم عام 1966 ولكنه لم يشارك، بفيروس كورونا وتم نقله إلى المستشفى الأسبوع الماضى.
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