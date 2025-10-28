قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر بالزمالك: لا صحة لاستقالة المجلس ونسعى لحل الأزمات الحالية
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
فتح تدعو أبناء الضفة والقدس لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور| صور
وزيرة التنمية المحلية: 50 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمشروع سوق العتبة
مزاعم تغيير الجنس.. المحاكمات تطارد من يتنمر على زوجة الرئيس الفرنسي
خدمات

1916 جنيهًا كل شهر.. احسب عائد 100 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي المصري

هتاخد كام شهريًا لو استثمرت 100 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي المصري؟
هتاخد كام شهريًا لو استثمرت 100 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي المصري؟
عبد العزيز جمال

تواصل شهادات البنك الأهلي المصري تصدرها لقائمة الأكثر جذبًا للمصريين الباحثين عن عائد ثابت، بفضل تنوع شهاداته الادخارية وارتفاع نسب العائد مقارنة ببقية البنوك، خاصة مع استقرار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

فيما يلي استعراض تفصيلي للعائد الشهري الذي يمكن أن يحصل عليه المواطن عند استثمار 100 ألف جنيه في كل نوع من شهادات البنك الأهلي المصري، مع بيان شروط كل شهادة ومدتها والعائد المتوقع منها.
 

فرع البنك الأهلي بجامعة المنيا


الشهادة البلاتينية 3 سنوات بعائد ثابت 17% شهريًا

المدة: 3 سنوات

نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة

سعر العائد: 17% سنوي يصرف شهريًا

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

إمكانية الاقتراض: متاحة بضمان الشهادة

الاسترداد: بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء

بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي ليوم الشراء

العائد الشهري على 100 ألف جنيه:
17% من 100,000 = 17,000 جنيه سنويًا
17,000 ÷ 12 = 1416 جنيه شهريًا

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

المدة: 3 سنوات

نوع العائد: سنوي

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

إمكانية الاقتراض: متاحة

الاسترداد: بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء

العائد على 100 ألف جنيه:

السنة الأولى (23%) = 23,000 جنيه سنويًا (1916 جنيه شهريًا تقريبًا)

السنة الثانية (18.5%) = 18,500 جنيه سنويًا (1541 جنيه شهريًا تقريبًا)

السنة الثالثة (14%) = 14,000 جنيه سنويًا (1166 جنيه شهريًا تقريبًا)

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

المدة: 3 سنوات

نوع العائد: شهري متدرج

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

الاسترداد: بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء

العائد على 100 ألف جنيه:

السنة الأولى (21%) = 21,000 جنيه سنويًا (1750 جنيه شهريًا)

السنة الثانية (16.75%) = 16,750 جنيه سنويًا (1395 جنيه شهريًا)

السنة الثالثة (13.5%) = 13,500 جنيه سنويًا (1125 جنيه شهريًا)
 

شهادات البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

المدة: 3 سنوات

نوع العائد: متغير مرتبط بسعر الإيداع في البنك المركزي المصري (بزيادة 0.25%)

سعر العائد الحالي: 21.25% ربع سنوي

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

إمكانية الاقتراض: متاحة

الاسترداد: بعد مرور 6 أشهر

العائد على 100 ألف جنيه:
21.25% من 100,000 = 21,250 جنيه سنويًا
21,250 ÷ 4 = 5312.5 جنيه كل 3 أشهر (ربع سنوي)
بما يعادل تقريبًا 1770 جنيه شهريًا (قابل للتغير حسب سعر الفائدة بالبنك المركزي).

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

المدة: 5 سنوات

نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة

سعر العائد: 14.25% شهري

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

الاسترداد: بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء

بدء احتساب العائد: من الشهر التالي للشراء

العائد الشهري على 100 ألف جنيه:
14.25% من 100,000 = 14,250 جنيه سنويًا
14,250 ÷ 12 = 1187 جنيه شهريًا

مقارنة شاملة للعائد الشهري على استثمار 100 ألف جنيه

نوع الشهادةالمدةالعائد السنويالعائد الشهري على 100 ألف جنيهملاحظات
البلاتينية الثابتة 17%3 سنوات17%1416 جنيهثابت طوال المدة
البلاتينية المتدرجة السنوية3 سنوات23% → 14%من 1916 إلى 1166 جنيهالعائد سنوي متغير
البلاتينية المتدرجة الشهرية3 سنوات21% → 13.5%من 1750 إلى 1125 جنيهعائد شهري متدرج
البلاتينية المتغيرة3 سنوات21.25% (ربع سنوي)1770 جنيه تقريبًامتغير حسب المركزي
الخماسية الشهرية5 سنوات14.25%1187 جنيهثابت طويل الأجل

كيف يتحكم البنك المركزي في التضخم من خلال أسعار الفائدة

يستخدم البنك المركزي المصري أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم ورفع أو خفض أسعار الفائدة بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية.

فعندما ترتفع الأسعار، يتم رفع الفائدة لتقليل الطلب على القروض وكبح التضخم، أما في فترات الاستقرار فيتم خفضها لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

 

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر يرحب بقرار الحكومة البريطانية بتمويل حماية المساجد والمراكز الإسلامية

ندوة مدرسية بدمياط

أوقاف دمياط تنظم ندوات حول التنمر والعنف المدرسي ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

جانب من نشاط الواعظات

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. واعظات الأوقاف يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء

بالصور

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي

جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

