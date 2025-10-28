قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر بالزمالك: لا صحة لاستقالة المجلس ونسعى لحل الأزمات الحالية
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
فتح تدعو أبناء الضفة والقدس لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور| صور
وزيرة التنمية المحلية: 50 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمشروع سوق العتبة
مزاعم تغيير الجنس.. المحاكمات تطارد من يتنمر على زوجة الرئيس الفرنسي
توك شو

الذهب نزل 100 جنيه.. مفاجأة سارة للمقبلين على الزواج

الذهب
الذهب
البهى عمرو

  عرض برنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، تقرير من الشارع لمعرفة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إن أسعار الذهب تشغل بال جميع المواطنين، بسبب عدم الاستقرار في الأسعار.

وكشف صاحب محل ذهب أن أسعار الذهب اليوم تشهد انخفاضات، وأن الأسعار من يوم السبت الماضي وحتى اليوم الثلاثاء انخفضت 100 جنيه.

وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 21 يوم السبت الماضي سجل 5550 جنيها، وأن اليوم يسجل 5430 ، وأن عيار 24  يسجل اليوم 6200 جنيه، وعيار 18 يسجل 4650 جنيها، وعيار 14 يسجل 3620 جنيها اليوم.

ولفت إلى أن الوقت الحالي فرصة للشراء، وأن الأسعار لن تنخفض في الفترة المقبلة، لكن سترتفع، ولذلك على المواطنين، والشباب المقبل للزواج الشراء خلال هذه الفترة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد انخفاضات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4688 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5570 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6251 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 43760 جنيها.

صدى البلد أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21

