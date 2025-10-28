الذهب نزل 100 جنيه.. مفاجأة سارة للمقبلين على الزواج

عرض برنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، تقرير من الشارع لمعرفة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إن أسعار الذهب تشغل بال جميع المواطنين، بسبب عدم الاستقرار في الأسعار.

وكشف صاحب محل ذهب أن أسعار الذهب اليوم تشهد انخفاضات، وأن الأسعار من يوم السبت الماضي وحتى اليوم الثلاثاء انخفضت 100 جنيه.

وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 21 يوم السبت الماضي سجل 5550 جنيها، وأن اليوم يسجل 5430 ، وأن عيار 24 يسجل اليوم 6200 جنيه، وعيار 18 يسجل 4650 جنيها، وعيار 14 يسجل 3620 جنيها اليوم.

ولفت إلى أن الوقت الحالي فرصة للشراء، وأن الأسعار لن تنخفض في الفترة المقبلة، لكن سترتفع، ولذلك على المواطنين، والشباب المقبل للزواج الشراء خلال هذه الفترة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد انخفاضات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4688 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5570 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6251 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 43760 جنيها.