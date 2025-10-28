شرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير بجميع المدارس الخميس المقبل

وجّه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتخصيص فقرة الإذاعة المدرسية في طابور الصباح ليوم الخميس الموافق ٣٠ أكتوبر في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، لشرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير، ودوره في صون الهوية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، وذلك بمناسبة قرب افتتاحه يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على ربط العملية التعليمية بواقع الدولة المصرية وترسيخ وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على التراث المصري باعتباره امتدادًا لإبداع الإنسان المصري عبر العصور.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المتحف المصري الكبير يمثل أحد أهم المشروعات الثقافية المصرية التي تجسد رؤية الجمهورية الجديدة في الاهتمام بالإنسان المصري وبناء وعيه على أسس من المعرفة والانتماء والفخر بتاريخ الوطن.

وكلّف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مديري مديريات التربية والتعليم بمتابعة تنفيذ فقرة الإذاعة المدرسية لشرح عظمة هذا الصرح الحضاري بجميع المدارس، بما يعزز الدور التربوي والتوعوي للمؤسسة التعليمية.

جدير بالذكر أنه ، تفصلنا ساعات على موعد افتتاح المتحف المصري الكبير،المقرر موعده يوم 1 نوفمبر القادم، ليتحقق حلم كل مصري وسائح لرؤية عظمة التاريخ القديم وكنوزه مجمعة في صرح عملاق.



الفئات المسموح لها حضور حفل المتحف المصري الكبير

وإقتصرت إدارة المتحف المصري الكبير،حفل الحضور على المدعويين من رؤساء وملوك وملكات وقادة الدول ،بالإضافة إلى جمع من الشخصيات الشهيرة من نجوم الفن والثقافة والآثار والتاريخ والصحافة والإعلام ،وشخصيات عامة.

موعد فتح المتحف المصري الكبير للجمهور

كما حددت إدارة المتحف المصري الكبير،موعد دخول الجمهور من المصريين والسائحين بداية من يوم 4 نوفمبر المقبل،بعرض كامل لكافة القاعات المتحفية.

دعوات حضور المتحف المصري الكبير

أرسلت إدارة المتحف المصري الكبير، دعوات للعديد من الشخصيات المهمة لحضور حفل افتتاح المتحف المقرر في 1 نوفمبر المقبل.

وجاء نص خطاب الدعوات الموجهة إلى الضيوف، كالتالي:

"يطيب لي أن أدعو سيادتكم لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر 2025 الذى يعد صرحاً حضارياً وثقافياً فريداً من نوعه، فهو أكبر متحف في العالم ويروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وسيمثل افتتاحه إحدى أهم وأبرز المحطات الثقافية في تاريخ مصر الحديث.

ويحتوي المتحف على أكبر عدد من القطع الأثرية الفرعونية المميزة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في عام 1922، ويأتي إنشاؤه تتويجاً لجهود جمهورية مصر العربية للحفاظ على تراثها الثقافي وإرثها التاريخي العريق.

وإذ أتمنى لكم أطيب التمنيات بالتوفيق، فإني أتطلع إلى مشاركتكم القيمة فى هذا الحدث التاريخي لنشهد سويا افتتاح هذا الصرح الذي سيمثل إسهاماً معتبراً في توثيق تاريخ الإنسانية والإرث المشترك لشعوب العالم وحضارته العريقة".