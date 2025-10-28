قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1916 جنيهًا كل شهر.. احسب عائد 100 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي المصري
شرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير بجميع المدارس الخميس المقبل
قرار عاجل في طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك
المتهم بإنهاء حياة شينزو آبي يقرّ بجريمته.. و"كنيسة التوحيد" تعود إلى الواجهة في اليابان
المتحف المصري الكبير.. مشروع حضاري عملاق يرى النور (تسلسل زمني)
للحد من الأخطاء الطبية وتحقيق الرعاية الذكية.. تفاصيل إطلاق مصر للروشتة الرقمية
سيارة تطيح بشخص أثناء عبوره الطريق بالمنيب
البترول: شراكات جديدة في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز
لغز مريخي عمره 25 عاما.. سر الأخاديد المتعرجة على الكوكب الأحمر
إعلام عبري: الاحتلال قد يفرض عقوبات على حماس بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية
وزير الري: الوزارة نفذت مشروعات كبرى لتعزيز التعامل مع تغير المناخ
توك شو

باحثة أثرية: العالم على موعد مع افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير

البهى عمرو

كشفت هدى سلامة، الباحثة في إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، أن المتحف المصري الكبير هو أعظم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين أجمع، موضحة أن هناك استعدادات لافتتاح أسطوري يوم السبت المقبل.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المتحف يعيد تعريف صورة مصر الثقافية أمام العالم.

وأكدت هدى سلامة، الباحثة في إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، أن ما يميز المتحف المصري الكبير أنه مخطط له منذ البداية عرض حضارة واحدة بصورتها الكاملة، وليس إعادة عرض لمجموعات موجودة من قبل.

وأوضحت أن المعروضات في المتحف المصري سوف تجذب عدد كبير من الهواة والباحثين والدارسين والمهتمين بهذه الحقبة التي تلقي الضوء على الفكر الحضاري والديني والصناعة والفن في عصر الدولة الحديثة والحياة الملكية في هذه الفترة.
 

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطا

انهيار مبانٍ جراء زلزال تركيا.. وإصابة 22 شخصًا بولاية باليكسير.. صور وفيديو

طرق حفظ الطعام لأطول فترة بدون فساد

