باحثة أثرية: العالم على موعد مع افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير

كشفت هدى سلامة، الباحثة في إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، أن المتحف المصري الكبير هو أعظم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين أجمع، موضحة أن هناك استعدادات لافتتاح أسطوري يوم السبت المقبل.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المتحف يعيد تعريف صورة مصر الثقافية أمام العالم.

وأكدت هدى سلامة، الباحثة في إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، أن ما يميز المتحف المصري الكبير أنه مخطط له منذ البداية عرض حضارة واحدة بصورتها الكاملة، وليس إعادة عرض لمجموعات موجودة من قبل.

وأوضحت أن المعروضات في المتحف المصري سوف تجذب عدد كبير من الهواة والباحثين والدارسين والمهتمين بهذه الحقبة التي تلقي الضوء على الفكر الحضاري والديني والصناعة والفن في عصر الدولة الحديثة والحياة الملكية في هذه الفترة.

