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ديني

شروط وتفاصيل اختيار المحفظين برواق الجامع الأزهر بأسوان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:37 م
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
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محمد شحتة
وافق الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، على تحديد فرع للرواق الأزهري التابع للجامع الأزهر بمعهد الشيخ متولي الشعراوي الثانوي بنين بأسوان.


وبدورها، قامت منطقة أسوان الأزهرية، بإجراء إعلان داخلي لاختيار محفظين للمشاركة في تحفيظ القرآن الكريم بالرواق الأزهري من المحفظين ومعلمي القراءات بالمنطقة في الفترة من تاريخ 26 / 12 / 2020م إلى 31 / 12 / 2020 م.
 

ويشترط تقديم الأوراق الآتية من المتقدمين، وهي: استمارة تقديم ، وصورة المؤهل الدراسي، و 2 صورة شخصية، و2 صورة بطاقة، وبيان حالة.


وذكرت المنطقة أنه يتم تسليم طلبات الراغبين في المشاركة باليد إلي إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة خلال الفترة المذكورة سابقًا.


يذكر أن إدارة الجامع الأزهر الشريف بالتنسيق مع لجنة مراجعة المصحف وشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية ستقوم بإجراء اختبارات مقابلة للراغبين في المشاركة في التحفيظ برواق القرآن الكريم.
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