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ديني

وقف مسئول ملف الأحكار في القاهرة وإحالته للتحقيق

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:39 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قرر المهندس سيد سعد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وقف محمود علي محمود عطا الله مسئول ملف الأحكار بمنطقة الهيئة بالقاهرة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات فيما نسب إليه من تقصير في أداء واجبه الوظيفي.

ونبهت هيئة الاوقاف على جميع مناطق الهيئة بعدم التعامل معه ويعمم منشور بذلك بمعرفة منطقة هيئة أوقاف القاهرة.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صباح اليوم أن إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية بلغت (1,674,380,155) جنيهًا خلال عام 2020م، وهو أعلى عائد سنوي في تاريخ هيئة الأوقاف المصرية منذ إنشائها ، بزيادة قدرها (174,217,764) مليون جنيه عن العام الماضي 2019م ، بنسبة نمو تقدر بنحو 11,61% ، رغم تداعيات فيروس كورونا. 

يذكر أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أداءً متميزًا في النصف الأول من العام المالي الحالي ، حيث حققت نموًا فاق التوقعات بزيادة أكثر من 20% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020 / 2021م.

كما يفتتح  وزير الأوقاف المصري د. محمد مختار جمعة ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح اليوم الخميس ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٠ م المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة المصريين والسودانيين  بالإسكندرية، وذلك بمعسكر أبي بكر الصديق التابع لوزارة الأوقاف المصرية بمدينة الإسكندرية.

ويشارك في المعسكر عدد من الطلاب الإندونيسيين والطلاب النيجيريين المسجلين على منحة دراسية من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة. 

كما سيقوم الوفد السوداني برفقة وزير الأوقاف بزيارة لمكتبة الإسكندرية باعتبارها أحد أهم معالم الثقافة العالمية قديمًا وحديثًا.
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