مدير حديقة الحيوان في حوار لـ صدى البلد: نشترط دخول الزوار بالكمامات.. جميع الحيوانات بصحة جيدة.. ننتظر قدوم الفيل الآسيوي من بنجلاديش.. وأتمنى زيادة سعر التذكرة.. فيديو

مدير حديقة الحيوان بالجيزة لـ صدى البلد:
فحص وتعقيم الحيوانات يوميا للتأكد من خلوها من فيروس كورونا
نشترط دخول الزائرين بالكمامة بعد قياس درجة الحرارة
أتمنى زيادة سعر تذكرة حديقة الحيوان لـ 10 جنيهات
استقبلنا ٣ زرافات جدد من جنوب أفريقيا والدب الروسي والكونجر الأحمر
فحص وتعقيم الحيوانات يوميا للتأكد من خلوها من فيروس كورونا
نشترط دخول الزائرين بالكمامة بعد قياس درجة الحرارة
أتمنى زيادة سعر تذكرة حديقة الحيوان لـ 10 جنيهات
استقبلنا ٣ زرافات جدد من جنوب أفريقيا والدب الروسي والكونجر الأحمر
ننتظر قدوم الفيل الآسيوي من بنجلاديش
نقدم الشاي الدافئ والعسل للشمبانزي والزرافة فى الشتاء والأرز بلبن فى الصيف
من منا لم ترتبط ذكريات طفولته بحديقة الحيوان فى الجيزة وحكاياتها وتراثها ، وهو ما يجعل الحديقة أيقونة أكثر تميزًا وثراءً للحكي والبحث ، لذا فإننا سنأخذك في رحلة للتعرف على آخر التطورات بالحديقة
وفى هذا الصدد ، أجرت عدسة " صدى البلد " حوارا ممتعا مع رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان الدكتور محمد رجائى للتعرف على أوضاع الحديقة خلال انتشار فيروس كورونا ، كما تطرق الحوار إلى رصد الحيوانات الناقصة بالحديقة ، كذلك كشف حقيقة رفع سعر التذاكر خلال الفترة القادمة .
كشف رجائي عن أهم التطورات التى شهدتها الحديقة مؤخرا ، كذلك قدم بعض الإرشادات والنصائح لزوار الحديقة خلال الزيارة ، أيضا كشف تفاصيل استقدام بعض الحيوانات البرية الجديدة للحديقة .
كيف ترى الحديقة فى ظل أوضاع انتشار فيروس كورونا ؟ وكيف يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية ؟
بالطبع يتم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية سواء خلال جائحة كورونا أو من قبلها ، حيثُ أن هناك أطباء بيطريين داخل كل نقطة قريبة من الحيوان لفحصه يوميًا للتأكد من عدم إصابته بأى أمراض ، كما يتم عمل خطة للعلاج لكل الحيوانات ، ولدينا تحصينات تتم كل عام أو كل 6 اشهر على حسب احتياج الحيوان ، أيضا تم التعاقد مع شركة نظافة خاصة للحرص على نظافة الحديقة بصفة دائمة .
وأضاف أن جميع الحيوانات بصحة جيدة ولاتوجد اى حالة مرضية ، متابعا :" وقاية الحيوان هى وقاية للزوار والعاملين المتعاملين مع الحيوان ، وعلق :" سمعنا عن انتشار كورونا بين العائلة القططية فى بعض الدول ولكننا لم نجد أى أعراض حتى الآن ويتم فحصهم بشكل دورى فى الحديقة سواء للقطط أو النمور".
وقال إننا نحرص على أن يكون عدد الزائرين أقل من قبل ليصل عدد الزائرين بها من 4 ل 5 آلالاف زائر يوميا ، حتى أننا نشترط دخول الزوار من البوابات بالكمامة معلقا :" بنقدر نحكمها من خلال شراء التذاكر واللى بيدخل بيخرج مكانه زائر " ، كما يتم تعقيم الحديقة والحيوانات يوميا .
هل هناك نية لرفع سعر تذكرة حديقة الحيوان ؟
تذكرة الحديقة مازالت بـ 5 جنيه حتى الآن ، ولكن نتمنى أن تزيد سعر التذكرة لزيادة الموارد وبالتالى يمكن تطويرها بشكل جيد ، قائلا " الـ 5 جنيه قليلة جدا بالنسبة للخدمات والتطورات التى تشهدها الحديقة ، حيث تم الاستعانة بشركات خاصة للأمن والنظافة " .
كما أن سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان يوم الثلاثاء 65 جنيها ، وذلك مقابل جميع الأماكن الخاصة داخل الحديقة مثل بيت الزواحف وحديقة الطفل وغيره ، موضحا أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء بهذا السعر لإننا وجدنا بعض الزوار ترغب فى أن يأتوا يوم الإجازة ، فضلا عن الأفواج السياحية .
ماهى أهم التطورات التى شهدتها الحديقة مؤخرا ؟
التطوير قام على محورين وهى تقديم خدمات للجمهور من خلال منها المقاعد الخشبية لمنع ظاهرة الافتراش ، وحديقة الطفل ، بالإضافة إلي الاستعانة بالمركز القومى للبحوث الزراعية فى تقليم الأشجار وتهذبيها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال الطلاء .
وتعد حديقة الطفل من أهم معالم الحديقة حيث يتم تعليم الأطفال فيها ولها دور تعليمى لتعليم الأطفال السلوك الجيد للتعامل مع الحيوانات .
أما المحور الثانى فهو تدبير حيوانات وتطوير الحياة البرية لها لذا قمنا بجلب ٣ زرافات جدد وزير الزراعة أعطى لنا تعليمات بالتفكير خارج الصندوق معلقا : "كان لازم اتصرف ومفيش موارد" لذا فكرنا في خط الإكثار للحيوانات الموجودة بالحديقة ثم تبادل الحيوانات مع حيوانات من دول أخرى ، كما أن الـ 3 زرافات يحتاجون إلى ملايين الجنيهات ليس لشرائهم فقط ولكن لنقلهم أيضا مؤكدا أن النقل بالطيران غالي جدا .
وتابع قائلا: استقبلنا الدب الروسي و الكانجارو الأحمر وأنواع من الثعابين وقمنا بملء بيت الزواحف " .
ماهى الحيوانات الناقصة بحديقة الحيوان ؟
بالطبع وفاة الفيلة "نعيمة" كان حدثا كبيرا وأثر فى معظم المصريين بفئاتهم العمرية المختلفة لارتباطهم بها، حيث كان يبلغ عمرها 60 عاما لذا هناك مساعى لاستقبال فيل آسيوى جديد من دولة بنجلاديش، حيث إن هناك سلالتين للفيل وهي فيل أفريقي وفيل آسيوي، فالفيل الآسيوي ذات طابع هادئ يلعب مع الأطفال عكس الفيل الأفريقي.
ولكن أولا لا بد من تطوير بيت الفيل قبل قدوم الأفيال الجديدة، حيث إن بيت الفيل بالمعايير الجديدة أصبح لا يصلح لاستقبال أفيال جديدة، مشيرا إلى أن الفيل اليوم لا بد أن يكون له مساحة للتحرك واللعب ويمارس سلوكه الطبيعي وهذا من شروط عودة الفيل إلى حديقة الحيوان مرة أخرى مستكملا أن الاتحاد الدولي يهتم جدا برفاهية الحيوان، لذا فلابد من تطوير بيت الفيل قبل استقبال الفيل، منوها إلى أن الفيل هو الحيوان الوحيد الناقص حاليا فى حديقة الحيوانات، مؤكدا أن هناك حيوانات جديدة تم استقبالها كالنمور البلغارية الشرسة والدب الروسي.
ما هى التعليمات الغذائية التى يتم اتباعها فى فصول السنة ؟
رئيس قسم التغذية بالحديقة مسئول عن صرف الأغذية التى تتناسب مع فصول العام ، حيث فى الشتاء تحتاج الحيوانات إلي مأكولات ذات سعر حرارى مرتفع مثل العسل الأسود للزرافة ، والمشروبات الدافئة كالشاى للشمبانزى والقردة العالية وإنسان الغابة
أما فى فصل الصيف يتم طعام الحيوانات بأنواع الطعام التى تحتوى على سوائل وسعرات حرارية قليلة ، إذ يتم جلب الآيس كريم والخضروات والأرز بلبن المثلج
وأخيرا ، ما النصائح والارشادات التى توجهها للزائرين قبل دخول الحديقة ؟
أطالب الجميع بضرورة احترام الأماكن الآثرية فى الحديقة ، ولا نتهاون فى هذا الموضوع حيث يتم تحرير محضر لكل من يشوه الآثر ، كما ناشد بضرورة الحفاظ على نظافة المكان والأماكن التى نجلس عليها .
وكذلك عدم إلقاء الحيوانات بالأشياء ،وبلاش آذى للحيوان ، عشان لما بنجيب حيوان برى بيكون غالى جدا وبيحتاج إجراءات كثيرة .
نقدم الشاي الدافئ والعسل للشمبانزي والزرافة فى الشتاء والأرز بلبن فى الصيف
من منا لم ترتبط ذكريات طفولته بحديقة الحيوان فى الجيزة وحكاياتها وتراثها ، وهو ما يجعل الحديقة أيقونة أكثر تميزًا وثراءً للحكي والبحث ، لذا فإننا سنأخذك في رحلة للتعرف على آخر التطورات بالحديقة
وفى هذا الصدد ، أجرت عدسة " صدى البلد " حوارا ممتعا مع رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان الدكتور محمد رجائى للتعرف على أوضاع الحديقة خلال انتشار فيروس كورونا ، كما تطرق الحوار إلى رصد الحيوانات الناقصة بالحديقة ، كذلك كشف حقيقة رفع سعر التذاكر خلال الفترة القادمة .
كشف رجائي عن أهم التطورات التى شهدتها الحديقة مؤخرا ، كذلك قدم بعض الإرشادات والنصائح لزوار الحديقة خلال الزيارة ، أيضا كشف تفاصيل استقدام بعض الحيوانات البرية الجديدة للحديقة .
كيف ترى الحديقة فى ظل أوضاع انتشار فيروس كورونا ؟ وكيف يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية ؟
بالطبع يتم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية سواء خلال جائحة كورونا أو من قبلها ، حيثُ أن هناك أطباء بيطريين داخل كل نقطة قريبة من الحيوان لفحصه يوميًا للتأكد من عدم إصابته بأى أمراض ، كما يتم عمل خطة للعلاج لكل الحيوانات ، ولدينا تحصينات تتم كل عام أو كل 6 اشهر على حسب احتياج الحيوان ، أيضا تم التعاقد مع شركة نظافة خاصة للحرص على نظافة الحديقة بصفة دائمة .
وأضاف أن جميع الحيوانات بصحة جيدة ولاتوجد اى حالة مرضية ، متابعا :" وقاية الحيوان هى وقاية للزوار والعاملين المتعاملين مع الحيوان ، وعلق :" سمعنا عن انتشار كورونا بين العائلة القططية فى بعض الدول ولكننا لم نجد أى أعراض حتى الآن ويتم فحصهم بشكل دورى فى الحديقة سواء للقطط أو النمور".
وقال إننا نحرص على أن يكون عدد الزائرين أقل من قبل ليصل عدد الزائرين بها من 4 ل 5 آلالاف زائر يوميا ، حتى أننا نشترط دخول الزوار من البوابات بالكمامة معلقا :" بنقدر نحكمها من خلال شراء التذاكر واللى بيدخل بيخرج مكانه زائر " ، كما يتم تعقيم الحديقة والحيوانات يوميا .
هل هناك نية لرفع سعر تذكرة حديقة الحيوان ؟
تذكرة الحديقة مازالت بـ 5 جنيه حتى الآن ، ولكن نتمنى أن تزيد سعر التذكرة لزيادة الموارد وبالتالى يمكن تطويرها بشكل جيد ، قائلا " الـ 5 جنيه قليلة جدا بالنسبة للخدمات والتطورات التى تشهدها الحديقة ، حيث تم الاستعانة بشركات خاصة للأمن والنظافة " .
كما أن سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان يوم الثلاثاء 65 جنيها ، وذلك مقابل جميع الأماكن الخاصة داخل الحديقة مثل بيت الزواحف وحديقة الطفل وغيره ، موضحا أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء بهذا السعر لإننا وجدنا بعض الزوار ترغب فى أن يأتوا يوم الإجازة ، فضلا عن الأفواج السياحية .
ماهى أهم التطورات التى شهدتها الحديقة مؤخرا ؟
التطوير قام على محورين وهى تقديم خدمات للجمهور من خلال منها المقاعد الخشبية لمنع ظاهرة الافتراش ، وحديقة الطفل ، بالإضافة إلي الاستعانة بالمركز القومى للبحوث الزراعية فى تقليم الأشجار وتهذبيها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال الطلاء .
وتعد حديقة الطفل من أهم معالم الحديقة حيث يتم تعليم الأطفال فيها ولها دور تعليمى لتعليم الأطفال السلوك الجيد للتعامل مع الحيوانات .
أما المحور الثانى فهو تدبير حيوانات وتطوير الحياة البرية لها لذا قمنا بجلب ٣ زرافات جدد وزير الزراعة أعطى لنا تعليمات بالتفكير خارج الصندوق معلقا : "كان لازم اتصرف ومفيش موارد" لذا فكرنا في خط الإكثار للحيوانات الموجودة بالحديقة ثم تبادل الحيوانات مع حيوانات من دول أخرى ، كما أن الـ 3 زرافات يحتاجون إلى ملايين الجنيهات ليس لشرائهم فقط ولكن لنقلهم أيضا مؤكدا أن النقل بالطيران غالي جدا .
وتابع قائلا: استقبلنا الدب الروسي و الكانجارو الأحمر وأنواع من الثعابين وقمنا بملء بيت الزواحف " .
ماهى الحيوانات الناقصة بحديقة الحيوان ؟
بالطبع وفاة الفيلة "نعيمة" كان حدثا كبيرا وأثر فى معظم المصريين بفئاتهم العمرية المختلفة لارتباطهم بها، حيث كان يبلغ عمرها 60 عاما لذا هناك مساعى لاستقبال فيل آسيوى جديد من دولة بنجلاديش، حيث إن هناك سلالتين للفيل وهي فيل أفريقي وفيل آسيوي، فالفيل الآسيوي ذات طابع هادئ يلعب مع الأطفال عكس الفيل الأفريقي.
ولكن أولا لا بد من تطوير بيت الفيل قبل قدوم الأفيال الجديدة، حيث إن بيت الفيل بالمعايير الجديدة أصبح لا يصلح لاستقبال أفيال جديدة، مشيرا إلى أن الفيل اليوم لا بد أن يكون له مساحة للتحرك واللعب ويمارس سلوكه الطبيعي وهذا من شروط عودة الفيل إلى حديقة الحيوان مرة أخرى مستكملا أن الاتحاد الدولي يهتم جدا برفاهية الحيوان، لذا فلابد من تطوير بيت الفيل قبل استقبال الفيل، منوها إلى أن الفيل هو الحيوان الوحيد الناقص حاليا فى حديقة الحيوانات، مؤكدا أن هناك حيوانات جديدة تم استقبالها كالنمور البلغارية الشرسة والدب الروسي.
ما هى التعليمات الغذائية التى يتم اتباعها فى فصول السنة ؟
رئيس قسم التغذية بالحديقة مسئول عن صرف الأغذية التى تتناسب مع فصول العام ، حيث فى الشتاء تحتاج الحيوانات إلي مأكولات ذات سعر حرارى مرتفع مثل العسل الأسود للزرافة ، والمشروبات الدافئة كالشاى للشمبانزى والقردة العالية وإنسان الغابة
أما فى فصل الصيف يتم طعام الحيوانات بأنواع الطعام التى تحتوى على سوائل وسعرات حرارية قليلة ، إذ يتم جلب الآيس كريم والخضروات والأرز بلبن المثلج
وأخيرا ، ما النصائح والارشادات التى توجهها للزائرين قبل دخول الحديقة ؟
أطالب الجميع بضرورة احترام الأماكن الآثرية فى الحديقة ، ولا نتهاون فى هذا الموضوع حيث يتم تحرير محضر لكل من يشوه الآثر ، كما ناشد بضرورة الحفاظ على نظافة المكان والأماكن التى نجلس عليها .
وكذلك عدم إلقاء الحيوانات بالأشياء ،وبلاش آذى للحيوان ، عشان لما بنجيب حيوان برى بيكون غالى جدا وبيحتاج إجراءات كثيرة .