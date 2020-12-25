مدير حديقة الحيوان في حوار لـ صدى البلد: نشترط دخول الزوار بالكمامات.. جميع الحيوانات بصحة جيدة.. ننتظر قدوم الفيل الآسيوي من بنجلاديش.. وأتمنى زيادة سعر التذكرة.. فيديو

مدير حديقة الحيوان بالجيزة لـ صدى البلد:



فحص وتعقيم الحيوانات يوميا للتأكد من خلوها من فيروس كورونا

نشترط دخول الزائرين بالكمامة بعد قياس درجة الحرارة

أتمنى زيادة سعر تذكرة حديقة الحيوان لـ 10 جنيهات

استقبلنا ٣ زرافات جدد من جنوب أفريقيا والدب الروسي والكونجر الأحمر