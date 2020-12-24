حفتر: لا قيمة لاستقلال ليبيا في ظل الاحتلال التركي

قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، "إنه لا قيمة للاستقلال ما دام الجيش التركي يحتل مناطق من بلادهم، مطالبا المليشيات التركية بالرحيل والجلاء سلمًا أو حربًا.





جاء ذلك في تصريحات للمشير خليفة حفتر، خلال احتفالية نظمتها القيادة العامة اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبيا، بحضور عدد من القيادات العسكرية التابعة للقيادة العامة في ليبيا.





وأوضح المشير حفتر أنه لا خيار أمام العدو التركي إلا أن يغادر أراضي ليبيا طوعًا أو بقوة السلاح، وأضاف موجها كلمته للأتراك: "انتهى عهد أوهامكم الاستعمارية وعليكم اختيار الرحيل أو الحرب".





كما شدد حفتر على أنه لا سلام في ظل المستعمر ومع وجوده على أرض ليبيا، قائلا: "سنحمل السلاح لنصنع السلام بأيدينا وبإرادتنا الحرة، منوها إلى أن تركيا مستمرة في الحشد بالقرب من خطوط التماس وتصر على الحرب لتحقيق أطماعها في ثرواتنا.