ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حفتر: لا قيمة لاستقلال ليبيا في ظل الاحتلال التركي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:16 م
المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
Advertisements
أ ش أ
قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، "إنه لا قيمة للاستقلال ما دام الجيش التركي يحتل مناطق من بلادهم، مطالبا المليشيات التركية بالرحيل والجلاء سلمًا أو حربًا.

جاء ذلك في تصريحات للمشير خليفة حفتر، خلال احتفالية نظمتها القيادة العامة اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبيا، بحضور عدد من القيادات العسكرية التابعة للقيادة العامة في ليبيا.

وأوضح المشير حفتر أنه لا خيار أمام العدو التركي إلا أن يغادر أراضي ليبيا طوعًا أو بقوة السلاح، وأضاف موجها كلمته للأتراك: "انتهى عهد أوهامكم الاستعمارية وعليكم اختيار الرحيل أو الحرب". 

كما شدد حفتر على أنه لا سلام في ظل المستعمر ومع وجوده على أرض ليبيا، قائلا: "سنحمل السلاح لنصنع السلام بأيدينا وبإرادتنا الحرة، منوها إلى أن تركيا مستمرة في الحشد بالقرب من خطوط التماس وتصر على الحرب لتحقيق أطماعها في ثرواتنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

الخاين لا يتزعل عليه ولا منه.. رضوى الشربيني تتضامن مع أصالة برسالة قوية

إزالة لافتات مرتضى منصور من الزمالك مقابل 5 ملايين جنيه

خالد الغندور يوجه رسالة للكابتن محمود الخطيب

لا أستطيع أن أقف صامتًا أمام جرحك البليغ.. شقيق أصالة يدعمها بعد صورة طارق العريان

شوبير يصدم جماهير الأهلي: استمرار إيجابية مسحة كورونا لـ موسيمانى

بكري: جدل داخل البيوت المصرية بسبب قرار وزير التعليم.. فيديو

مسئولو مسجد الحامدية الشاذلية: ‏إلغاء مراسم عزاء رئيس الزمالك بسبب كورونا

الأهلي يرفض طلب موسيماني بشأن الطاقم الطبي الجديد

مصادر: زوجة رئيس الزمالك و3 من أبنائه لن يحضروا جنازته لهذا السبب

شرط وحيد من فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

خاص| مصدر قريب من بن شرقي يُفجر المفاجأة: المشاكل كلها كانت مع أمير مرتضى.. كان يُدير النادي كالمزرعة واللاعب أكثر سعادة الآن

تزامنا مع إزالة إعلانات مرتضى منصور.. عقوبة مخالفة قانون تنظيم الإعلانات وضوابطه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج اليدين من آثار الفلفل الحار في المنزل

الانتشار الأسرع للفيروس .. 7 أعراض لـ سلاسة كورونا الجديدة

بعد وفاة المالك.. لقطة لـ «شبح» داخل منزل خالٍ تثير الجدل.. شاهد