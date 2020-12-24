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تعليم

بوسي تبدع في غناء هان الود وأمل حياتي بحفل جامعة مصر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:14 م
بوسي
بوسي
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كريم ناصر
تألقت المطربة الشعبية بوسي في الحفل الفني الذي اقيم علي خشبة مسرح جامعة مصر، وقدمت باقة من اجمل اغانيها والتي نالت استحسان الجمهور. 

ومفاجأة الحفل قدمتها بوسي للجمهور الذي ملأ ارجاء مسرح جامعة مصر، كانت اغنية هان الود لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب ، وأمل حياتي لكوكب الشرق ام كلثوم.

وأعربت بوسي  عن سعادتها بلقاء الجمهور من خلال حفل جامعة مصر ، هذا المسرح المهم والذي وقف علي خشبته نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن 

وشدت بوسي بباقة من اجمل اغانيها القديمة والحديثة بالاضافة الي اغاني الرواد ومنها اغنية اما براوة والتي ابدعت في غنائها وايضا اغنية هوي يا هوي.

وقالت بوسي انها تعشق صوت واحساس فضل شاكر والذي قدم اجمل الاغاني بمسيرته الرائعة ، واهدت الجمهور اغنية من الاغاني القديمة لفضل شاكر.

كما اشعلت بوسي الاجواء في بداية حفلها باغنية اضحك للدنيا واه يا دنيا وتفاعل كبير في الحفل الفني من الجمهور  وطلب غناء اه يا دنيا مرة ثانية 

وازدان الحفل بحضور من نخبة الاعلاميين ونجوم المجتمع ومتابعة كبيرة من الجمهور الذي حرص علي حضور الحفل.
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