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الإسكان: 17 يناير بدء تسليم وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:07 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه سيتم تسليم 69 عمارة بداية من 17 يناير 2021، بالقاهرة الجديدة "وحدات سكنية بمشروع دار مصر لمتوسطى الدخل".

وطالب خطاب خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، المستحقين للوحدات بالتوجه لبنك الاسكان والتعمير، برقم الوحده لاستكمال اجراءات البنك، واستلام ايصال معاينة الوحدة السكنية من جهاز المدينة.

وأضاف، أن نسبة انجاز المرحلة الأولى من مشروع "دار مصر لمتوسطى الدخل" وصلت 91%، وتم تسليم 80% من الوحدات للحاجزين.

وتفقد اليوم المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروع تنفيذ 1740 وحدة سكنية بحى الفردوس بمدينة السادات ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

وتم الانتهاء من أعمال التشطيبات للوحدات، وجارٍ تنفيذ أعمال تنسيق الموقع وأعمال الزراعة بنسبة إنجاز 97%، كما اطمأن مسئولو الوزارة على أعمال ربط العمارات بالمرافق اللازمة من (مياه – صرف – كهرباء)، لتكون الوحدات جاهزة للتسليم فى خطة 2020/12/30.
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