أول طلب لـ بيج رامي بعد حصده "مستر أوليمبيا" .. فيديو

قال النجم المصري رامي السبيعي الشهير بـ بيج رامي، إنه يتمنى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "نفسى ربنا يكلل كل دا وأقابل الرئيس السيسى"، مشيرا إلى أن وزير الشباب دائما على اتصال معه، وهو داعم حقيقى، وطوال الوقت يعرض الخدمات بشكل كبير.





وتابع رامي خلال حواره مع مراسل برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" سعيد جدا بالاستقبال الحافل من أبناء بلدى وأرى أننى لا أستحق هذا الاحتفاء".

ونوه إلى أن الظروف التي صاحبت انتشار فيروس كورونا في العالم كانت أصعب ما واجهته في الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه يفكر فى تطوير لعبة كمال الأجسام في مصر، ويتمنى أن يقدم خطوات في تنمية هذه الرياضة، مضيفا: "مصر فيها أكثر من رامى وإن شاء الله يكون فيه 100 رامى يحصلوا على مستر أولمبيا".