القيود غير فعالة.. دراسة تحذر: سلالة كورونا المتحورة تؤدي إلى وفيات أكثر

حذرت دراسة علمية حديثة من أن سلالة فيروس كورونا المتحورة المنتشرة في بريطانيا، أكثر عدوى بنسبة 56% من السلالات الأخرى، مناشدة بطرح لقاح سريع للمساعدة في منع المزيد من الوفيات.





وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، من المرجح أن تعزز السلالة المتحورة، التي ظهرت في جنوب شرق إنجلترا وتنتشر بسرعة، دخول المستشفيات وزيادة الوفيات جراء مضاعفاتها العام المقبل.





ووفقًا للدراسة التي أجراها مركز النمذجة الرياضية للأمراض المعدية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت السلالة الجديدة قاتلة أكثر أو أقل عن سابقتها.





وقال الباحثون: "من المرجح أن تؤدي الزيادة في قابلية الانتقال إلى زيادة كبيرة في الإصابات، حيث من المتوقع أن يتزايد دخول الحالات إلى المستشفيات، فضلا عن الوفيات إلى ترتفع إلى مستويات أعلى في عام 2021 مما كانت عليه في عام 2020، حتى لو تم تنفيذ القيود الإقليمية المتدرجة المتبعة قبل 19 ديسمبر".





وحذروا من أن الإغلاق الوطني المفروض في إنجلترا في نوفمبر من غير المرجح أن يقلل الإصابات، ما لم يتم إغلاق المدارس والجامعات أيضًا.





وفي غضون ذلك، من المرجح أن يؤدي أي تخفيف لإجراءات مكافحة كورونا إلى عودة ظهور الفيروس بشكل كبير، وهذا يعني أنه "قد يكون من الضروري الإسراع بشكل كبير في استخدام اللقاح ليكون له تأثير ملموس في قمع المرض واحتواء انتشاره.





وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن السبت الماضي، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا "قد تكون أكثر قابلية للانتشار بنسبة تصل إلى 70 % عن سابقتها العادية.