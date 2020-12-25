قفزة كبيرة.. الصحة: تسجيل 1021 إصابة بفيروس كورونا.. و51 وفاة

كورونا اليومى.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد إنه تم تسجيل 1021 إصابة جديدة و51 وفاة.





في الوقت نفسه، كشف الدكتور خالد مجاهد النقاب عن أن الأبحاث العلمية كشفت أن الحالات اما شديدة الخطورة أو متوسطة أو ضعيفة وبالرغم من تزايد الاصابات فى الموجة الثانية إلا انها بسيطة وتتماثل للشفاء فى وقت أسرع.





وأكد ان الوزارة لم توقف بروتوكول العزل المنزلى للحالات التى لا تحتاج للحجز فى المستشفيات ويتم ارسال الأدوية لهم فى المنزل ، لافتأ إلى أن الأبحاث العلمية مهمة للغاية وهناك 69 بحثا خاصا بـ كورونا.





وأشار إلى أن اللجنة العلمية لعبت دورأ كبيرأ فى تحديث البروتوكولات العلمية فى مستشفيات العزل، موضحا أن وزارة الصحة قامت بتدريب ورفع كفاءة الفرق الطبية 25 ألف طبيب عبر دورات تدريبية أو أون لاين و1000 صيدلى، و1200 عضو هيئة تمريض و385 طبيب رعاية مركزة .





وأوضح " مجاهد" أن الوزارة تمتلك موقعا رسميا يتم الاعلان عنه عن المؤتمرات الطبية والفرق الطبية ويتم مناقشة كل ما يخص بروتوكولات العلاج أو الأدوية الجديدة والإجابة على أسئلة الفرق الطبية ، لافتأ إلى أن اللجنة العملية تقوم أيضأ بتدريب الفرق الطبية وامدادهم بكل ما هو جديد لمعدل الاصابات .

أعلنت وزارة الصحة عن قفزة كبيرة فى عداد اصابات ووفيات