إصابة أحمد مرتضى منصور في عينه أثناء جنازة أحمد البكري

تعرض أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق للإصابة، اليوم، في عينه أثناء وجوده في جنازة المستشار أحمد البكري.
وكتب نجل رئيس الزمالك السابق: "بركب العربية ومروح، باب العربية أصاب عيني سبحان من له الدوام، الحمد لله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم يظلمون".
ونعي أحمد مرتضى ابن المستشار مرتضى منصور، رئبس النادي احمد بكرى بعد صراع طويل مع المرض .
وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه الشخصي تويتر: " إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ " البقاء والدوام لله في وفاة المستشار أحمد البكري ... ربنا يرحمه ويغفر له " .