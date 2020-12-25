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رياضة

إصابة أحمد مرتضى منصور في عينه أثناء جنازة أحمد البكري

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:13 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تعرض أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق للإصابة، اليوم، في عينه أثناء وجوده في جنازة المستشار أحمد البكري.

وكتب نجل رئيس الزمالك السابق: "بركب العربية ومروح، باب العربية أصاب عيني سبحان من له الدوام، الحمد لله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم يظلمون".

ونعي أحمد مرتضى ابن المستشار مرتضى منصور، رئبس النادي احمد بكرى بعد صراع طويل مع المرض . 

وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه الشخصي تويتر: " إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ " البقاء والدوام لله في وفاة المستشار أحمد البكري ... ربنا يرحمه ويغفر له " . 

توفى صباح أمس، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.

وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي المنتخب برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التي رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.
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