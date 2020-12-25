ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة الصحة تعلن خريطة مستشفيات عزل فيروس كورونا بالمحافظات الأكثر إصابة.. صور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:28 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن الأسبوع ال ٥١ للجائحة شهد أعلى معدل إصابات حول العالم، حيث تخطت الإصابات ٥ ملايين خلال أسبوع واحد عالميًا، لافتًا إلى أن شهور ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام تشهد زيادة في ظهور الأمراض التنفسية كما تشهد زيادة في نسب الوفيات حول العالم.


وأشارت الوزيرة إلى أن منحنى الإصابات في مصر بدأ في التصاعد منذ يوم ٣١ من شهر أكتوبر الماضي، كما يعد الأسبوع الحالي هو الأكثر تصاعدًا، لافتة إلى أن محافظة القاهرة تأتي في المرتبة الأولى في عدد الإصابات تليها الإسكندرية والقليوبية والجيزة، مطالبة المواطنين في تلك المحافظات بالالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما ناشدت أيضًا أصحاب الأعمال المصالح العامة والخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية في كافة أنحاء الجمهورية.


وتابعت الوزيرة أن الفئة العمرية فوق سن ال ٥٠ عامًا تمثل ٥٥٪؜ من الإصابات، وبدأت إصابات الفئات العمرية من ٣٥ إلى ٥٠ عامًا في الانخفاض إلى نسب الإصابة العالية، بالإضافة إلى أن الفئات من ١٥ إلى ٣٥ عامًا تمثل نسبة ٢٥ ٪؜ من الإصابات، مضيفة أن بالرغم من زيادة عدد حالات الإصابات إلا أنها تعد إصابات بسيطة مقارنة بالموجة الأولى، كما أضافت أنه تم تخصيص ١٩ مستشفى عزل في بداية الجائحة ثم زيادة المستشفيات التي تقدم خدمات فيروس كورونا تدريجيًا إلى ١٠١ مستشفى ثم ١١١ ثم ١٥٠ مستشفى حتى وصلنا الآن إلى ٣٦٣ مستشفى على مستوى الجمهورية لإدارة جائحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الجائحة.


وأضافت الوزيرة أن تلك المستشفيات تضم ٣٥ ألف سرير و ٤٥٠٠ سرير رعاية و ٢٥٠٠ جهاز تنفس صناعي، لافتة إلى أنه جاري إمداد المستشفيات ب ٢٠٠ جهاز تنفس صناعي آخر،  كما أنه يوجد مستشفى عزل في كل محافظة لتغطية كافة الأحياء وتقديم الخدمات الطبية للتسهيل على المواطنين ومنعًا للتكدس، كما تابعت أنه جاري إتاحة المستشفيات التي تقدم خدمات التشخيص والعزل المنزلي للحالات البسيطة، وذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الصحة والسكان، لافتة إلى زيادة مقاعد الخط الساخن لتلقي بلاغات واستفسارات المواطنين بفيروس كورونا المستجد إلى ٨٠٠ متلقي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المحافظات ترفع درجة الاستعداد لمواجهة كورونا.. البحيرة: مستعدون بـ 3 مستشفيات عزل و3 أخرى.. الشرقية: زيادة عدد الأسرة لاستقبال المصابين فورا.. وشمال سيناء: توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

الصحة: الانتهاء من الاختبارات الخاصة بـ لقاح كورونا الأسبوع المقبل

الصحة: لدينا 363 مستشفى عزل فى 27 محافظة تعمل على إدارة الجائحة.. فيديو

وزيرة الصحة: 339 مستشفى مؤمنة بمسارات خاصة للتعامل مع مصابي كورونا

وزيرة الصحة تكشف عن الفئة العمرية الأكثر إصابة بـ كورونا.. فيديو

وزيرة الصحة للمواطنين: توجهوا لأقرب مستشفى منعا للتكدس والزحام "فيديو"

ترشيحاتنا

حفل زفاف .. هل انتهى خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني| خاص

رأتهما يمارسان الرذيلة في الدير.. قسّ وراهبة في الهند يقتلان زميلة لهما بوحشية

خبراء يحذرون من استخدام المناديل المبللة كمطهر

بعد إصابتها بفيروس كورونا .. يسرا: أنا بخير وبصحة جيدة وأطلب منكم الدعاء

سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي بعد قرار"المركزي" بالتثبيت

تركي آل الشيخ: تعلمت أن الريح إذا كانت ضدي أنحني لها لأتجاوزها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبراء يحذرون من استخدام المناديل المبللة كمطهر

انتبه .. 4 علامات تشير إلى نقص الماء في الجسم

ماذا يحدث بالجسم عند تناول البيض الفاسد؟