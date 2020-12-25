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منوعات

الخطر يقترب .. انتشار سلالة جديدة من كورونا في دولة افريقية بأعداد كبيرة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:55 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأسبوع الماضي اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت في بريطانيا  هي اكثر و اسرع انتشارا من السلالة الأولى التي اجاحت العالم في مطلع العام الجاري . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن خطر الإصابة بفيروس كورونا من النوع الجديد في قارة إفريقيا عابرا من أوروبا إلى القارات الأخرى و يبدو أن إفريقيا هي البؤرة القادمة بعد اكتشاف حالات عديدة في نيجيريا . 

حسب التقارير التي وردت إلى منظمة الصحة العالمية فإن فيروس السلالة الجديدة ضرب عدة مناطق في نيجيريا بأعداد كبيرة دفعت الجميع إلى توخي الحذر من الفيروس لأنه تحوره يشير لكارثة جديدة . 

أكدت الصحيفة أن الموجة الجديدة من الفيروس قوية و شرسة و لكن يمكن السيطرة عليها عن طريق العزل فورا بعد الشعور بأي أعراض للمرض، وارتداء الكمامة إذا لزم الأمر للخروج من المنزل . 
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