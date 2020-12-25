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رياضة

أسوان يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الجونة بالدوري اليوم

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:19 ص
أسوان
أسوان
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عبدالله هشام
يستضيف فريق أسوان منافسه الجونة اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا علي ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصري . 

ويسعى فريق أسوان بقيادة سامي الشيشيني لتحقيق فوز جديد في بطولة الدورى المصري بعد الخسارة أمام فريق المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في الجولة الماضية . 

وكان فريق أسوان حقق الفوز في مباراتين أمام إنبي بنتيجة هدف دون رد وأمام طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف . 

علي جانب اخر يحاول فريق الجونة السير على طريق الانتصارات حيث حقق الفوز امام فريق الاسماعيلي الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف بعد تعادله في مباراتين أمام طلائع الجيش والمصري البورسعيدي . 

ويحتل فريق أسوان المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 6 نقاط بينما جاء فريق الجونة في المركز الخامس برصيد 5 نقاط . 

كما تقام اليوم مباراة غزل المحلة أمام فريق طلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة مساء كما يلعب فريق الاسماعيلي امام البنك الاهلي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء
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