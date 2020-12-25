إيهاب الكومي يطالب بالتحقيق في تصريحات رضا عبد العال حول نادي طنطا.. فيديو

كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن الكواليس الأحداث الأخيرة داخل نادي طنطا بعد استقالة رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد الفوز على فريق النصر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى القسم الثاني .





وأضاف الكومي،خلال برنامجه ملعب البلد المذاع عبر فضائية صدى البلد: "طنطا خاضت مباريات كبيرة وأداء عالي لكن الحظ لم يكن يحالفه وناشد الجماهير الصبر علي رضا عبدالعال لأنه مدير فني كبير والنتائج الايجابية ستأتي مع الوقت".





وتابع: "تصريحات رضا عبدالعال هزت الدنيا داخل مدينة طنطا حيث قال إن اللاعبين لم يحصلوا على مقدمات تعاقدهم وهذا صحيح بالفعل ، إلا أن المشكلة الكبيرة نظرا لحديث المدرب عن حرب شنها بعض أعضاء مجلس الادارة بسبب الجهاز الفني الماضي".





وأشار إلى أن رضا عبدالعال قال إن الجهاز الفني خرج " بسبوبة" من عقود اللاعبين كما أنهم حرضوا عدد من اللاعبين لإسقاط المدرب الحالي والجماهير في الوقت الحالي تطالب بفتح تحقيق عاجل بشأن تصريحاته الاخيرة".





واختتم الكومي،حديثه،قائلا:"يجب معاقبة كل المتربحين من مناصبهم اذا ثبت صحة تصريحات رضا عبدالعال".



