رزان مغربي تحتفل بالكريسماس مع والدها: الشقي وأنا

احتفلت الفنانة اللبنانية رزان مغربي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعيد الميلاد المجيد " الكريسماس".





ونشرت رزان مغربي مجموهة من الصور لها مع اسرتها من احتفالهم بالكريسماس وعلقت قائلة :" عيد ميلاد سعيد من سانتا ٠٠الشقي وانا"









وتشارك رزان مغربي في بطولة فيلم صابر وراضي مع أحمد آدم والذي من المقرر أن يتم عرضة قريبا









وتدور أحداث الفيلم حول سائق فى إطار كوميدى، يجسده "أحمد آدم"، الذى يكون دائما راضيا عن حياته، ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف، يجسده الفنان محسن محيى الدين، خاصة أنه مريض، وتعمل عنده رزان مغربي، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم؛ بسبب صاحب العمل وهو محسن محيى الدين، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى إنسانى.







