وضعوا ٨ حراس لمراقبة الفيلا.. حبس عصابة ترويج الآثار المقلدة بالشيخ زايد

امرت نيابة الشيخ زايد بحبس اعضاء عصابة الاثار المزيفة التي القي القبض عليها عقب تبادل لاطلاق النيران مع قوات الامن اسفر عن ضبط واصابة احد المتهمين وذلك ٤ ايام على ذمة التحقيقات.





وقررت النيابة تشكيل لجنة من الاثار لفحص ٩ تماثيل مضبوطة بحوزة المتهمين لفحصها وبيان مدى اثريتها من عدمه، واستعلمت عن حالة المتهم المصاب لسماع اقواله بعد التحفظ عليه داخل المستشفى





واشارت التحقيقات ان بداية الكشف عن العصابة كانت بمعلومة رصدتها مباحث السياحة والاثار اكدتها تحريات الامن الوطني بقيام عدد من الأشخاص بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق الترويج لبيع قطع أثرية مقلدة.





أسفرت جهود فريق البحث الجنائى المشكل من قطاع شرطة السياحة والآثار عن قيام ٥ أشخاص بتكوين التشكيل العصابى المشار إليه وقيامهم بعرض قطع أثرية مقلدة على أنها قطع أثرية ، عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، لبيعها لراغبى إقتنائها أو الإتجار فيها ، وقيامهم بإستئجار فيلا بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة ، وإتخاذها مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى كما أضافت التحريات قيام ٤ أشخاص بالتوجه للفيلا لمشاهدة بعض القطع المعروضة لشرائها وسداد مقدم جزء من ثمنها لإعادة بيعها.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالفيلا بمأمورية بالتنسيق مع قطاعات شرطة السياحة والأثار - الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى ومديرية أمن الجيزة ، وفور وصول القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية صوبهم فبادلتهم القوات إطلاق النيران ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط المتهمين وبصحبتهم ٨ أشخاص - القائمين على المراقبة والحراسة - وقد أسفر تبادل إطلاق النيران عن إصابة أحد المتهمين بطلق نارى حال محاولته الهرب ، وضبط بحوزته طبنجة وتم نقله للمستشفى لإسعافه.





كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية كبيرة من العملات الأجنبية المزورة - مبالغ مالية كبيرة – (9) تماثيل مختلفة الأحجام - (2) بندقية ضغط هواء إحداها مُركب عليه تليسكوب - (5) خزينة – كمية من الطلقات - ماكينة للكشف عن العملات (5) سيارات يستخدمها أفراد التشكيل العصابي.





بمواجهة المتهمين إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب بيع التماثيل المقلدة بإدعاء أثريتها ، وأقروا بإرتكاب الواقعة



