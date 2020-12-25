أخصائي تغذية: السيدات الحوامل المدخنات أكثر عرضة لفيروس كورونا.. فيديو

قال محمد سامي، اخصائي التغذية ، إن التدخين السلبي ، يزيد من التأثير السلبي ، لمضاعفات فيروس كورونا ، موضحا أن الأمهات الحوامل التي تدخن فرصة إصابتهم بكورونا كبيرة جدا .





وأَضاف محمد سامي، خلال استضافته في برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من الضروري تقليل شرب السجائر، وممارسة رياضة المشي، والتعرض للشمس ، لتعزيز فيتامين "د" بالجسم، وتقوية المناعة ، ضد الفيروسات.





وأعلن علماء بجامعة نيويورك الأمريكية مؤخرا عن اكتشاف نقطة ضعف جديدة فى فيروس كورونا المستجد تساعد فى القضاء عليه، وهى أن الفيروس عاجز عن التكاثر تماما في حال فقدان بروتين 41В وهو يدخل في عملية تشكيل غشاء يحمي المادة الوراثية لـ SARS-CoV-2.





ليس هذا وحسب بل تمنع الفيروس من التوغل داخل جسم الانسان مما يعنى أن فقدان الفيروس لهذا البروتين تمنع تدهور حالة المريض وتساعد فى شفاءه بشكل أسرع.





ليست هذه الدراسة الوحيدة فى هذا الإطار بل أجريت العديد من الدراسات التى تهدف لاكتشاف ثغرات فيروس كورونا المستجد للتمكن من القضاء عليه والتى نكشفها فى هذا التقرير.





حيث نشرت مجلة "سينس" العلمية، دراسة تعد من أكبر الدراسات التى أجريت فى مواجهة فيروس كورونا حيث أجراها 200 عالم وباحث من 14 مؤسسة علمية مختلفة من 6 دول فضلا عن عدد الحالات الكبير التى اجريت عليها الدراسة مما أثرى محتواها العلمي.



