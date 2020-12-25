رغم قسوة كورونا.. كنائس الكاثوليك والأسقفية والروم الأرثوذكس تحتفل بعيد الميلاد المجيد ودعوات إلى الله أن ينجي العالم من الوباء وأن يحفظ مصر وشعبها

- بطريرك الكاثوليك: نصلى من أجل وطننا مصر والرئيس السيسي وكل المعاونين

- المطران منير حنا: لولا الاستقرار الأمني ما استطعنا الاحتفال بالعيد

- بطريرك الروم الأرثوذكس يستقبل مندوب الرئيس السيسي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد





احتفلت الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأسقفية وطائفة الروم الأرثوذكس في مصر بعيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الغربي، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بحضور عدد من المسئولين والبرلمانيين والدبلوماسيين والإعلاميين والشخصيات العامة.





وشهدت الليلة الماضية ترأس الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، بمشاركة جميع الاساقفة وآباء الكلية الأكليريكية، وفريق خورس شمامسة الأكليريكية، ورعاة الكاتدرائية وفريق الشمامسة، وسط تطبيق اجراءات وقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وبدأت الاحتفالات بقداس ليلة عيد الميلاد ، سبقه دخول البطريرك في موكب يتقدمه كشافة وشمامسة الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وسط ألحان قبطية خاصة بعيد الميلاد، ويعقب القداس كلمة البطريرك التي تحمل عنوان "ماذا يعني الميلاد"، بعدها يستقبل البطريرك التهاني من الضيوف والحضور.





اقرأ أيضا ..





وشهدت كاتدرائية العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر تأمينات مكثفة من قبل رجال الشرطة الذين تواجدوا في محيط الكاتدرائية منذ وقت مبكر.

وبدأت كنائس الكاثوليكية فى التجهيز للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بقداسين، وليس قداسا واحدا، بسبب تقليل الزحام في ظل إجراءات فيروس كورونا.





وأكد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الكاثوليك أنه يرفع الصلاة متحدا مع البابا فرنسيس وبطاركة كنائس العالم، ويبعث بأطيب التهانى القلبية لكل المحتفلين بعيد الميلاد المجيد وإلى جموع الشعب المصري وكافة الشعوب، مصلين من أجل سلام وطمأنينة العالم، وأن يغمر الله قلوبنا بمحبته، ونصلي من أجل وطننا مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي وكل المعاونين له في خدمة واطننا الغالي ومن أجل كرامة وسعادة كل المصريين، كما نهنئ كل الذين يحتفلون بعيد الميلاد اليوم وكل الأيام المقبلة.





وقدمت الكنيسة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لإرساله السيد أحمد الأنصارى أمين رئاسة الجمهورية للتهنئة بالعيد، واللواء وزير الداخلية محمود توفيق الذى أناب عنه اللواء أسامة مندور، والدكتورة النائبة فيبي فوزى وكيلة مجلس الشيوخ، والنائب جميل حليم حبيب، والنواب محمد مصطفي السلاب، طارق شكري، عمرو السنباطي وأحمد فتحي، وهبة مكرم عضور مجلس الشيوخ، والمستشار أيمن بديع فلتس رئيس محكمة جنايات القاهرة، وماهر عدلي منسق كنائس مدينة نصر، إلى جانب ممثلي الأحزاب المصرية.





من جانبه، هنأ الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية جموع المؤمنين بعيد الميلاد السيد المسيح، حيث ترأس القداس الاحتفالي بعيد الميلاد المجيد أمس بكنيسة جميع القديسين بالزمالك، وسط اجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وقال المطران منير حنا، في عظة قداس عيد الميلاد المجيد إنه بينما يسود العالم كله شعور بالقلق والخوف من انتشار الوباء وظهور سلالات جديدة من الفيروس، فإن ميلاد المسيح ينير الظلمة، مضيفًا: لاشك إن العالم من حولنا يئن بسبب أحبائنا الذين فقدناهم وبسبب التباعد الاجتماعى بين الأسر والأصدقاء وتدهور الاقتصاد والبطالة.





وصلى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية لأجل مصر في قداس عيد الميلاد المجيد، مؤكدا: لولا الاستقرار الأمني ما استطعنا الاحتفال بالعيد.





وتابع: أقدم شكر خاص لكل رجال الشرطة الذين بذلوا جهدا كبيرا لنحتفل بأمان، ونصلي لأجل مصر لقد شاهدنا بناء مشروعات عملاقة لخدمة جميع المصريين، والدولة تولي حق السكن رعاية خاصة، وتبني آلاف الوحدات السكنية كل يوم إلى جانب مبادرات مختلفة تهدف رفعة الإنسان المصري، كما يحدث في مبادرة "١٠٠ مليون صحة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأعرب المطران عن شكره للرئيس السيسي وللحكومة المصرية التي تقود طفرة تهدف إلى بعث الرخاء، فضلا عن تبني انجازات ضخمة نشكر الله عليها.





حضر الصلاة اللواء أشرف جاب الله مندوبا عن رئيس الجمهورية، واللواء عبدالسميع شبانة مندوبا عن وزير الداخلية، واللواء إبراهيم عبدالهادي مندوبا عن محافظ القاهرة، والمستشاار عدلي حسين محافظ الدقهلية الأسبق، والدكتور محمد أبو زيد الأمير مندوبا عن فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والسفير عبدالرحمن موسى مستشار فضيلة الدكتور أحمد الطيب واللواء محمد عقل رئيس حى غرب القاهرة، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية.





وصباح اليوم، استقبل غبطة البطريرك ثيؤدوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس المهنئين بعيد الميلاد المجيد اليوم عقب إحتفال بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس في كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوى بالقاهرة،حيث تقام الصلوات وسط اجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بحضور الأباء المطارنة والكهنة والشمامسة، وعدد محدود من شعب البطريركية.





حضر الصلاة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد السيد محمد يحيي مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور محمد أبو زيد الأمير مندوبا عن فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الشيخ مخلص الخطيب مندوبا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائبا عن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.





وقال غبطة البطريرك ثيؤدوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا إن ميلاد السيد المسيح دعوة للترانيم المسيحية وللصلاة والتى تدخلنا مباشرة في معني هذا العيد السيدي، لافتا إلى أن الكثير من الناس يسألون أين ولد المسيح واجابتهم تكون في بيت لحم اليهودية، ولكن هل هذه هى الإجابة المناسبة لهذا السؤال بعد مرور نحو ألفي عام واكثر على هذا الحدث العظيم؟.



