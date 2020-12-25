قط يحصل على لقب نائب وزيرة البيئة في روسيا .. ما قصته؟

يرصد لكم «صدى البلد» في السطور التالية قصة القط الروسي:

عندما أنقذ عامل منشأة فرز النفايات الروسية القطة، لم يكن يتخيل أن الحيوان الأليف سيحصل بعد الحادث على اللقب الفخري، ويجلس على كرسي مسؤول حكومي كبير، ثم يعلن عن مسابقة لاختيار اسمًا له.





أوضح توكاتش، الذي كُرم من قبل السلطات المحلية، لصحيفة شعبية: «شعرت بشيء ناعم داخل الحقيبة، وعندما مزقتها لفتحها، رأيت من داخلها عينان تنظران إلي، فكانت القط الجميل».





القط كان على وشك الهلاك، لم يكن لديه سوى وقت قصير قبل أن ينتهي به المطاف في وحدة فرز النفايات». أصبح القط مشهورًا بعد الحادث، وتبنته وزارة البيئة في منطقة أوليانوفسك، ومنحته بشكل غير رسمي منصب نائب وزير البيئة، معلقةً: «





وأظهرت صورة من الوزارة القطة مستلقية على كرسي متحرك، في مكتب الوزيرة جولنارا رحمتولينا، وكأنها تستكشف منزلها الجديد، كما أعلنت

الوزارة عن مسابقة وطنية لاختيار اسم للقط.





وعلقت رحمتولينا: «أريد مناشدة أصحاب الحيوانات الأليفة، بتذكر مسؤليتهم دائمًا تجاه الحيونات التي يتبنوها، فإذا لم تتمكنوا من الاحتفاظ بحيواناتكم الأليفة في المنزل، فيمكنك دائمًا تركه في أيد أمينة أو في ملجأ».



