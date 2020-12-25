قط يحصل على لقب نائب وزيرة البيئة في روسيا .. ما قصته؟

لا يلعب الحظ دورًا في حياة البشر وحدهم، وإنما قد يكون لغيرهم من الكائنات الحية نصيب منه، وهذا ما حدث ما قط روسي نجأ من موت وشيك، ليُمنح بعدها بشكل فخري منصب نائب وزيرة البيئة في روسيا، ثم تقام بعدها مسابقة لاختيار اسمًا له.
يرصد لكم «صدى البلد» في السطور التالية قصة القط الروسي:
أظهرت لقطات المراقبة في مصنع بمدينة أوليانوفسك الروسية، عامل يدعي، ميخائيل توكاش، وهو يفتح كيسًا بلاستيكيًا أبيض من حزام ناقل ليكتشف بداخله قط ذكر أسود وأبيض اللون.
عندما أنقذ عامل منشأة فرز النفايات الروسية القطة، لم يكن يتخيل أن الحيوان الأليف سيحصل بعد الحادث على اللقب الفخري، ويجلس على كرسي مسؤول حكومي كبير، ثم يعلن عن مسابقة لاختيار اسمًا له.
أوضح توكاتش، الذي كُرم من قبل السلطات المحلية، لصحيفة شعبية: «شعرت بشيء ناعم داخل الحقيبة، وعندما مزقتها لفتحها، رأيت من داخلها عينان تنظران إلي، فكانت القط الجميل».
أصبح القط مشهورًا بعد الحادث، وتبنته وزارة البيئة في منطقة أوليانوفسك، ومنحته بشكل غير رسمي منصب نائب وزير البيئة، معلقةً: «القط كان على وشك الهلاك، لم يكن لديه سوى وقت قصير قبل أن ينتهي به المطاف في وحدة فرز النفايات».
وأظهرت صورة من الوزارة القطة مستلقية على كرسي متحرك، في مكتب الوزيرة جولنارا رحمتولينا، وكأنها تستكشف منزلها الجديد، كما أعلنت
الوزارة عن مسابقة وطنية لاختيار اسم للقط.
وعلقت رحمتولينا: «أريد مناشدة أصحاب الحيوانات الأليفة، بتذكر مسؤليتهم دائمًا تجاه الحيونات التي يتبنوها، فإذا لم تتمكنوا من الاحتفاظ بحيواناتكم الأليفة في المنزل، فيمكنك دائمًا تركه في أيد أمينة أو في ملجأ».
إنقاذ القط الروسي، الذي تم بثه على شاشات التلفزيون، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، جعل الرجل أيضًا من المشاهير المحليين، خاصة أن القط في صحة جيدة بعد أن فحصه طبيب بيطري بمجرد العثور عليه.
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